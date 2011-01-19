-WIKILEAKS'E BALYOZ SORUŞTURMASI DA GİRMİŞ LONDRA (A.A) - 19.01.2011 - İngiliz Guardian gazetesinin yer verdiği Wikileaks belgesine göre, ABD'nin Türkiye'de soruşturmalar kapsamında bazı askerlerin tutuklanmasının, "tahmin edilemeyen bir askeri tepkiye neden olacağından endişe duyduğunun" ortaya çıktığını yazdı. Gazete, "geçen yıl şubat ayında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazışmanın, Türk demokrasisine yönelik tehdide ilişkin endişeyi gözler önüne serdiğini" kaydetti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin Washington'a gönderdiği kriptoda şu ifadenin yer aldığı belirtildi: "Bazı bilgi sahibi büyükelçilik yetkilileri, bu son adımı (Şubat 2010'da bazı askerlerin gözaltına alınması), tahmin edilemeyen bir askeri tepkiye neden olabilecek daha ciddi bir provokasyon olarak görüyor. Göreceğiz..." Gazetenin internet sayfasında, kriptonun tamamına da yer verildi. Kriptoya Jeffrey, 22 Şubat 2010'da Türkiye'de polisin, 47 emekli ve muvazzaf askeri "darbe planlarıyla ilişkili olarak, muhtemelen Balyoz soruşturması kapsamında" gözaltına aldığı bilgisini aktararak başlıyor. Gözaltına alınan Ergin Saygun, İbrahim Fırtına, Çetin Doğan, Özden Örnek, Engin Alan ve Süha Tanyeli'nin görevlerine ilişkin bilgilere yer verilen kriptoda, örneğin Ergin Saygun ile ilgili şöyle deniliyor: "ABD, Saygun'u iyi biliyor. Kendisi yıllarca antiterörizm konularında koordinatörümüzdü. Ayrıca, Kasım 2007'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a yaptığı ziyarette kendisine eşlik etmişti." Büyükelçi Jeffrey, kriptoda ayrıca, "tutuklamaların ardından Genelkurmay Başkanlığından hemen bir tepkinin gelmediğini" belirtiyor ve bunun iki nedeni olabileceğini kaydediyor. Jeffrey, "Genelkurmay'ın ya bu konudaki soruşturmanın yapılmasına izin verdiğini ve demokratik sürecin engellenmeden devam etmesini istediğini ya da AK Parti'nin iddialarının doğru olmadığının ortaya çıkmasını beklediğini" kaydediyor. Yazışmanın "yorum" bölümünde ise "Bu dumanın arkasında biraz ateş var. Ordunun gerekirse siyasete müdahale planları olduğu aşikar" ifadesini kullanan James Jeffrey, kriptoda son olarak "Burada her gün yeni bir gün ve kimse tüm bu koreografinin nerede işleyemez durumda olacağı konusunda emin olamaz. O halde dikkat edilmeli" diyor.