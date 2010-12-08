-WIKILEAKS YÜZÜNDEN İŞİNDEN OLDU BERLİN (A.A) - 08.12.2010 - Alman Hür Demokrat Parti (FDP), Wikileaks belgelerinden dolayı görevinden alınan FDP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin parti bürosu yöneticisi Helmut Metzner ile olan iş ilişkisine son verdi. FDP parti merkezinden yapılan açıklamada, Metzner ile olan iş ilişkisine karşılıklı anlaşmaya varılarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere son verildiği bildirildi. Tarafların bu konuda başka açıklama yapmayacağı belirtilirken, Metzner'e tazminat ödenip ödenmeyeceği konusunda açıklama yapılmadı. Wikileaks'in yayımladığı belgelerde, ABD'nin Berlin Büyükelçisi Philip D. Murphy, Almanya'daki koalisyon görüşmeleri konusunda FDP'li bir kişiden bilgi aldığını belirtiyordu. Bir süre parti içindeki "köstebeği" arayan FDP, daha sonra bir açıklama yaparak, Almanya Eşcinseller Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Metzner'in, Westerwelle'nin parti bürosu yöneticiliği görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Öte yandan, Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir sözcüsü, bir süre önce Wikileaks belgelerini eski Doğu Almanya'daki (DDR) istihbarat teşkilatı STASI'nin vatandaşlar hakkında hazırladığı belgelere benzeten Bakan Rainer Brüderle'nin, Wikileaks'in hala belge toplamakta olmasından ve bunları yayımlanmasının ekonomi dünyasını olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyduğunu belirtti.