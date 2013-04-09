WikiLeaks yeni belgelerini açıkladı: Ecevit hayalperest, Erbakan fırsatçı

Wikileaks yaklaşık 2 milyonu bulan yeni belge yayımladı. Diplomatik yazışmalardan oluşan belgelerde Türkiye'nin de adı geçiyor. Ancak belgelerin geçmişi bu kez çok eskilere, 1974'teki Bülent Ecevit - Necmettin Erbakan koalisyonuna kadar gidiyor.

Amerikan gizli belgelerini yayınlayarak dünya çapında ses getiren Wikileaks, 1.7 milyon yeni belge yayımladı.

ABD'nin 1970'lerde yürüttüğü diplomatik faaliyetlere dair dökümanlar arasında, Türkiye'nin de adı geçiyor.

1974'teki Ecevit - Erbakan koalisyonuna ilişkin yorumlar ilginç.

Dönemin Ankara Büyükelçisi William Macomber, parlamentodan güvenoyu alması beklenen koalisyon için "doğal değil" yorumunu yapıyor.

Macomber, "Bülent Ecevit güç koşullarda iktidara gelecek, istikrarsız parlamentoda muhalefet karşısında az bir oyla, doğal olmayan bir koalisyona başkanlık edecek" diyor.

Ecevit için "hayalperest bir şairle, pragmatik bir politikacının karşımı" ifadesi göze çarparken, koalisyon ortağı Erbakan için de "fırsatçı" tanımlaması yapılıyor.

Wikileaks belgelerinde Türkiye'yi içeren yazışmalar 38 binden fazla. Bunun 20 bini ise Kıbrıs sorunu üzerine.

Sitenin kurucusu Julian Assange'a göre bu belgeler, herhangi bir kurum ya da kişi tarafından sızdırılmamış, ABD'nin ulusal arşivinden toplanarak analiz edilmiş.

Belgeleri yayımladığı gün tartışmalı internet sitesi Wikilaks'in de siyasi parti olma yolunda adımlar attığı haberi geldi.

Siteden yapılan açıklamaya göre, kurucu Julian Assange, Avustralya'da eylül ayında yapılacak feneral seçimde senatoya adaylığını koyacak.

Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, cinsel taciz iddiaları ile arandığı İsveç'e iade tehlikesiyle karşı karşıya.

Sitenin yeni yapılanması ''Assange'ın Avustralya'ya dönmesini sağlamak amacıyla uyguladığı yeni bir strateji mi sorularını akıllara getirdi.



Wikileaks Sözcüsü Greg Barns ise iddiaları yalanladı.

Barns, "Böyle olsaydı Assange bağımsız olarak seçimlere girerdi, siyasi parti yapılanması geniş çaplı bir yapılanma" diye konuştu.