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Dünya

WIKILEAKS YENİ ADRESTEN YAYIN YAPIYOR ANKARA (A.A)

03 Aralık 2010 14:18

-WIKILEAKS YENİ ADRESTEN YAYIN YAPIYOR ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Amerikan gizli diplomatik yazışmalarını pazar gününden bu yana yayımlayan Wikileaks sitesi, altı saatlik bir kesintinin ardından yeni bir İsviçre adresinden yayına başladı. Wikileaks'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Amerikan şirketi EveryDNS'in, "wikileaks.org" adresini iptal etmesinin ardından "wikileaks.ch" adresinden yayının sürdüğü belirtildi. Amerikan gizli diplomatik belgelerini açıklayan Wikileaks'e alan adını veren EveryDNS şirketi, wikileaks.org adresinin çok sayıda siber saldırıya hedef olduğunu belirtmiş, bu saldırıların şirketin altyapısına zarar verebileceği gerekçesiyle adresin iptal edildiğini duyurmuştu.

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