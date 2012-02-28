WikiLeaks Stratfor dosyasını açtı: Coca Cola hayvan hakları örgütü PETA'yı izletmiş

T24 - Amerika'da ‘Gölge CIA’ diye bilinen Stratfor, sayısız “büyük” müşterilerinden Coca-Cola, hayvan haklarını savunan ve dikkat çekici protestolarıyla sürekli gündeme gelen PETA derneği ile ilgili istihbarat istemiş.

Taraf gazetesinde yayımlanan Wikileaks kriptosu şöyle:

Haziran 2009 tarihli bir e-postada Coca Cola’nın üst düzey direktörlerinden Val Wilberding, Stratfor uzmanı Anya Alfano’dan PETA aktivistleri ile ilgili 2010 yılında yapılan ve Coca-Cola’nın sponsorlarından biri olduğu Vancouver Kış Olimpiyatları’nda olası protestolarını önleyebilmek için ‘derin’ bir araştırma talep ediyor.

Coca- Cola’nın aktivistler ile bilmek istedikleri şunlar: “Kanada’da ne kadar Peta destekçisi bulunuyor? Ne kadarı aktivizme meyilli? ABD’li PETA destekçileri ne derece aktivizm için Kanada’ya seyahat edebilir? PETA’nın yöntemleri nelerdir? PETA Kanada’nın ABD ve diğer ülkedeki PETA dernekleriyle ne derece bağı vardır? Bir ülkedeki PETA’nın faaliyetlerini kontrol eden bir gözetici/idari kurul var mı? PETA’ya takılanlar (anarşistler veya Hayvanlara Kurtuluş Cephesi üyeleri gibi) protestolara ne sıklıkla katılıyor?”

Alfano’nun konuyu ilettiği Fred Burton isimli uzman, “FBI’ın PETA faaliyetleri ile ilgili gizli bir araştırması var. Neler ortaya çıkarabileceğime bakacağım” diye yanıt veriyor.