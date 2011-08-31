Wikileaks siber saldırıya uğradı

T24

"Wikileaks.org şu anda saldırı altında" diyen site yönetimi, sitenin yedeklendiğini ancak buna rağmen bazı kullanıcıların siteye girmekte zorluk çektiğini bildirdi.ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını geçen yıl bölümler halinde yayımlamaya başlayan Wikileaks, bu yıl da bu belgeleri sızdırmaya devam etti.Ancak azalan medya ilgisi nedeniyle, sitenin kurucusu Julian Assange ve diğer yöneticilerin "hayal kırıklığı" içinde olduğu belirtiliyor.