Wikileaks siber saldırıya uğradı

T24 - ABD hükümetinin diplomatik yazışmalarını yayımlayan Wikileaks adlı internet sitesinin siber saldırıya uğradığı açıklandı. Twitter üzerinden açıklama yapan Wikileaks yöneticileri, internet sitesinin dün gece geç saatlerde bir siber saldırının hedefi olduğunu söylediler.
"Wikileaks.org şu anda saldırı altında" diyen site yönetimi, sitenin yedeklendiğini ancak buna rağmen bazı kullanıcıların siteye girmekte zorluk çektiğini bildirdi.
ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını geçen yıl bölümler halinde yayımlamaya başlayan Wikileaks, bu yıl da bu belgeleri sızdırmaya devam etti.
Ancak azalan medya ilgisi nedeniyle, sitenin kurucusu Julian Assange ve diğer yöneticilerin "hayal kırıklığı" içinde olduğu belirtiliyor.