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Dünya

WikiLeaks ordusu kuruluyor!

WikiLeaks'e yönelik firma ve devlet saldırılarına karşı kurulan misilleme grupları orduya dönüşüyor.

10 Aralık 2010 02:00

T24- ABD Dışişleri yazışmalarını sızdıran WikiLeaks'e  yönelik firma ve devlet saldırılarına karşı kurulan misilleme grupları orduya dönüşüyor.


Herkesin tahmin ettiğinin tersine ilk büyük siber-savaş, devletler arasında değil, devletle sivil toplum arasında gerçekleşecek gibi görünüyor. Bunun son kanıtı, siber saldırılara katılmak isteyenler için dağıtılan LOIC isimli ‘botnet iştirak’ yazılımını birkaç saatte 31 bin kişi indirmesi.

Katılımın büyük hızla arttığı Anonymous ordusu, ilk saldırıyı Amazon.com’a yapacaklarını duyurdu. Katılımın inanılmaz hızla arttığı ve yazılımı indirenlerin bir kaç günde 200 bini bulabileceği iddia ediliyor.


Önceden birbiriyle organik bağı olmayan demokrasi ve ifade özgürlüğü yanlısı hackerların kurduğu Anonymous isimli grup, düşünce özgürlüğü ve demokrasi talebiyle bir manifesto yayınladı ve baskıcı odaklara siber saldırı için herkesin kullanabileceği sözkonusu yazılımı internete yükledi.


WikiLeaks’i zor durumda bırakmaya çalışan kurumlara siber-saldırı için kurulan ‘botnet’e gönüllü dahil olmayı sağlayan yazılım, saldırı sırasında açık ve internete bağlı olan bilgisayarları birer nefer gibi hedef siteye saldırıda kullanıyor.

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