Wikileaks nükleer füzeleri doğruladı!

T24 - Wikileaks’in açıkladığı belgelere göre, Almanya ABD’den topraklarındaki nükleer silahları çekmesini isteyince, “Bu durumda Türkiye’dekileri de tutmamız zor olacak” yanıtı veriliyor.



Wikileaks’in açıkladığı belgeler, Türkiye, Almanya, Hollanda ve Belçika’da ABD’nin taktik nükleer silahlarının bulunduğunu doğruladı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



ABD’nin Berlin Büyükelçiliği’ne ait 12 Kasım 2009 tarihli belgede ABD’nin Almanya Büyükelçisi Philip D. Murphy, ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Philip Gordon ile Almanya’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Christoph Heusgen’in görüşme kaydı yer alıyor. Belgede, Almanya’da hükümet anlaşmasında yer alan, tüm nükleer silahların kaldırılması planıyla ilgili konuşmalar bulunuyor.





Merkel sıcak bakmıyor



Heusgen, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu plana sıcak bakmadığını ancak Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’nin bu konuda ısrarcı olduğunu söylüyor. Heusgen, “Rusya’da hala binlercesi varken Almanya’dan 20 taktik nükleer silahı tek taraflı olarak çekmenin anmalı olmadığını”, iki tarafın da aynı şeyi yapması gerektiğini belirtiyor.





Türkiye ve zor durum



Gordon da Almanya’nın bu silahları kaldırmadan önce olası sonuçlarını göz önünde bulundurmasının önemli olduğunu söylüyor ve “Almanya ile birlikte Belçika ve Hollanda’dan da bu silahların geri çekilmesi halinde Türkiye için kendininkileri tutmaya devam etmesini politik olarak çok zor olacağını” ekliyor.



Bu dört ülkede ABD’nin nükleer silahları bulunduğu yönündeki söylentilerin doğrulanması anlamına gelen belgeye dün NATO’dan sert bir tepki geldi. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, bu belgenin sızdırılmasının “yasa dışı ve tehlikeli” olduğunu söyledi.







