Wikileaks Nobel'e aday

T24 - ABD'nin gizli belgelerini yayınlayarak dünyada büyük gürültü koparan Wikileaks internet sitesinin Nobel'e aday gösterildiği bildirildi.



Norveç'teki Sosyalist Sol Parti'den milletvekili Snorre Valen, Wikileaks'i 2011 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi.



Valen, Wikileks'in gizli belgeleri yayınlamak suretiyle "yolsuzluk, savaş suçları ve işkenceyi" ifşa

ettiğini belirterek, sitenin "şeffaflık ve ifade özgürlüğüne en büyük katkı sağlayanlardan biri olduğunu" belirtti.



Valen sitenin, geçen yılın barış ödülü sahibi Çinli muhalif Liu Şiabao gibi, insan hakları, demokrasi ve ifade özgürlüğünü teşvik ettiğini söyledi.



Nobel aday göstermek için süre dün dolmuştu. Nobel Komitesi, ay sonuna kadar adayları inceleyecek





