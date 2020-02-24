Wikileaks kurucusu Assange'ın ABD'ye iade davası başladı | "Onun işlediği tek suç dünyaya gerçeği söylemekti"

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Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange, ABD'nin iadesini talep etmesinin ardından başlatılan süreçte ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Washington'da öfkeye sebep olan gizli belge sızıntısının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra ilk kez iadesinin görüldüğü bir duruşmaya çıkan Assange, hâkim karşısına gri ve mavi bir takım elbiseyle, sakalı traş edilmiş bir şekilde çıktı.

Assange'ın avukatlarından Jennifer Robinson, bu davanın araştırmacı gazetecilerin kullandığı teknikleri "suç ilân edilmesi" riski yarattığını ifade etti. Robinson, Wikileaks'in yayınladığı belgelerin ABD'nin Irak ve Afganistan'da yaptıklarına ışık tuttuğunu da ifade etti.

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’Teminat cinayeti’’ adıyla Wikileaks’in dünyaya servis ettiği video, Irak’ta ABD askerlerinin bir hava taşıtından gülerek ve şakalaşarak 2’si Reuters muhabiri olmak üzere 12 ila 18 sivili vurarak öldürdüğünü gösteriyordu.

Robinson, "Burada teminat cinayetlerinden, savaş suçu kanıtlarından bahsediyoruz. Bunlar hükûmetleri işlediği suçlardan sorumlu tutmak isteyenler için çok önemli kaynaklar" diye konuştu.

ABD hükûmetini temsil eden avukatlar ise "gazetecilik, yasaları ihlal etmek için bir mazaret değildir" dedi.

Kalabalık bir grup, Wikileaks kurucusunun tutulduğu Belmarsh Cezaevi ve mahkeme binasının önünde Assange'ın tutukluluğuna karşı eylemler düzenledi. Grubun içinde Assange'ın babası ile eski Yunanistan Maliye Bakanı ve DiEM 25 hareketi lideri Yanis Varufakis de yer aldı. Cezaevi'nin önünde konuşan Varufakis, "Assange'ın işlediği tek suç dünyaya gerçeği söylemekti. Buna gazetecilik deniyor" ifadelerini kullandı. Assange'ın babası ise oğlunun ABD'ye iade edilmesinin "idam cezasından farksız" olacağını söyledi.

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Aylarca sürebileceği düşünülen iade davasında hâkim, Assange'ın yargılanmak üzere ABD'ye gönderip, gönderilmemesine karar verecek

ABD'de kendisine 18 tane casusluk suçlaması yöneltilen Assange, iade edilmesi durumunda onlarca yıl hapis yatabilir.