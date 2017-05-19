Wikileaks kurucusu Assange hakkındaki tecavüz davası düşürüldü

Beş yıldır Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde yaşamak zorunda kalan Julian Assange hakkında İsveç'te başlatılan tecavüz soruşturması kapandı. İngiliz polisi Assange hakkındaki tutuklama emrinin kalkmadığını açıkladı.

Yetkili İsveç mahkemesi Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın tecavüzle suçlandığı soruşturmanın kapatılmasına karar verdi. Assange, hakkındaki suçlamalar nedeniyle soruşturulduğu İsveç'e iade edilme korkusuyla beş yıl önce sığındığı Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinden dışarı çıkamıyordu.

Assange'ın İsveç'e iade edilmesi durumunda ise binlerce diplomatik ve askeri belgesini internet sitesinde yayımladığı ABD'ye gönderilme ihtimali bulunuyordu.

İngiltere polisi, büyükelçilik binasından ayrılması durumunda Assange'ın tutuklanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, İsveç'teki soruşturma kapanmış olsa bile Assange hakkındaki tutuklama emrini yerine getirmekle yükümlü olunduğu belirtildi. Scotland Yard'ın bildirisinde, Assange hakkındaki kovuşturmanın "çok daha hafif bir suç işlediği" zannıyla sürmekte olduğuna yer verildi.

Tecavüz iddiasına bakmakta olan İsveç mahkemesinin soruşturmayı kapatma kararına, "davayla ilgili bütün delillerin değerlendirilip sanığın masumiyetine kanaat getirilmiş olması değil, soruşturmayı sürdürme imkânının bulunmaması" gerekçe gösterildi. Mahkeme sözcüsü "Assange'ın suçlu olup olmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmayacağını ve yargılamanın ancak Assange'ın yeniden İsveç'e gelmesi durumunda yapılabileceğini" söyledi.