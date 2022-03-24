Wikileaks kurucusu Assange cezaevinde evlendi

Wikileaks kurucusu Julian Assange, hapishanede sevgilisi Stella Moris ile evlendi.

BBC’de yer alan habere göre, geçen yıl hapishanede evlilik izni alan çift, Belmarsh’taki cezaevinde dünyaevine girdi.

Avukat Stella Moris, cezaevi kapısında kapısında kendisi ve Assange’ı destekleyenler tarafından karşılandı.

Moris, “Çok mutlu ve çok üzgünüm. Julian’ı tüm kalbimle seviyorum, keşke burada olsaydı” dedi.

Assange, 2019 yılından beri Britanya’da cezaevinde olsa da ABD yetkilileri, casusluk suçlamalarından yargılanması için iade edilmesini talep ediyor.

Assange ve Moris’in ilişkisi 2015 yılında Assange Ekvador Büyükelçiliği’nde sığınarak yaşadığı dönem başlamıştı. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.