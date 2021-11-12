Wikileaks'in kurucusu Assange'ın hapishanede evlenmesine izin çıktı

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Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange’ın hapishanede evlenmesine izi verildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, 2019’dan bu yana Londra’da hapishanede kalan William Assange ve partneri Stella Moris’in evlenmelerine izin verildi.

Hapishane sözcüsü “Assange’ın başvurusu incelendi, gözden geçirildi ve karar verildi” dedi.

Assange ve Morris çifti, Assange Ekvador Büyükelçiliği’nde sığınırken tanışmış, iki çocuk sahibi olmuşlardı.

2012'den beri Londra'da Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Assange, Ekvador'un korumasını geri çekmesinin ardından Nisan 2019'da İngiltere tarafından tutuklanmıştı. Yargılanma süreci devam eden Assange, halen Londra'daki Belmarsh hapishanesinde tutuluyor.