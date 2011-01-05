-WIKILEAKS İLK DİPLOMATİK KURBANINI ALDI ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Wikileaks sitesinin, ABD Dışişleri Bakanlığının gizli belgelerinde yer verdiği, "Libya lideri Muammer Kaddafi'nin sarışın ve güzel Ukraynalı hemşiresi olmadan seyahat etmeyi sevmediğini" içeren diplomatik yazışmayı kaleme alan büyükelçi, Washington'a çağrıldı. Büyükelçi Gene Cretz'in bu hafta içinde, ABD Dışişleri Bakanlığında yapacağı görüşmeler için Washington'a döndüğü bildirildi. Politico.com internet sitesinin, ABD'de yayımlanan "McClatchy grubu gazetelerine" dayanarak verdiği habere göre yetkililer, "Büyükelçi Cretz'in bu Washington seyahatinin, muhtemelen, Libya'daki görevinden ayrılması ile sonuçlanacağını" belirtti. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Büyükelçi'nin Kaddafi'nin sağlığı ve kişisel alışkanlıklarıyla ilgili yazdıklarının, Libya Hükümetiyle bundan sonra çalışması için engel oluşturduğunu belirtti. Trablus'taki görevine Kasım 2008'de atanan Cretz, ABD'nin 1972 yılından bu yana bu ülkeye atadığı ilk büyükelçi olmuştu. Büyükelçi, Washington'a gönderdiği diplomatik yazışmada ayrıca Kaddafi'nin, "deniz üzerinden uçmaktan ya da yüksek katlı binalarda oturmaktan nefret ettiğini, 38 yaşındaki hemşire Galina Kolotnitska ile ilişkisinin olduğunu, at yarışlarını ve flamenko dansını sevdiğini" yazmış, Kaddafi'nin, güven duyduğu bir grup insana "saplantı derecesinde bağımlı olduğu" iddia edilmişti. Büyükelçi, Kaddafi hakkında ayrıca "dakikası dakikasına uymayan ve acayip" ifadelerini kullanmıştı. Belgede, Ukraynalı hemşirenin Kaddafi'nin New York yolculuğuna katılabilmesi için Libya hükümetinin özel uçak kiraladığı da belirtilmişti. Muammer Kaddafi'nin ayrıca bu ziyareti sırasında kendisine yapılan karşılamadan hiç memnun olmadığı, buna misillemede bulunma ve ülkesinin sahip olduğu zenginleştirilmiş uranyumu Rusya'ya gönderme sözüne uymama tehdidi savurduğu da belgedeki iddialar arasında yer almıştı.