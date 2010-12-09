-WIKILEAKS HACKERLARINDAN DEVAM KARARI ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen yazışmaları yayımlanan Wikileaks internet sitesine destek veren bilgisayar korsanları, "Wikileaks savaşının devam edeceğini" bildirdi. Wikileaks aleyhinde işlemlerde bulunan firmaları hedef alan ve kendilerine Anonim diyen grubun bir üyesi, Wikileaks'e hizmetlerini durduran firmalara yönelik kampanyalarının sona ermediğini söyledi. Kendisini "Coldblood" (Soğukkanlı) olarak tanıtan üye, BBC radyosuna yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin Wikileaks aleyhtarı firmaların internet sitelerine saldırı için hazırlanan yazılımı (botnet) indirdiğini ifade etti. Coldblood, "veri savaşı" adını verdiği eyleme binlerce kişinin katıldığını açıkladı. İnternetin özgür ve açık olması için uğraştıklarını söyleyen Coldblood, geçmiş yıllarda hükümetlerin internet üzerindeki özgürlüklerini sınırlandırmaya çalıştığına dikkat çekti. Wikileaks destekçilerinin son kurbanının Visa kredi kartı şirketi olduğu bildiriliyor. Operation Payback (İntikam Operasyonu) adı verilen kampanyayla Wikileaks'e hizmet vermeyi durduran şirketler hedef alınırken, Operation Payback'in Twitter sayfasında da Visa'nın sitesinin çökertildiği belirtiliyor. Sayfada, hedef alınan siteler arasında Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a dava açan savcıların internet sitelerinin de bulunduğu kaydediliyor. Bu arada başka bir anonim üyesi, Wikileaks karşıtı herkese karşı kampanyalarını genişleteceklerini bildirdi. -ABD: PAKİSTAN BÜYÜK SORUNLAR KARŞISINDA BAŞARISIZ- Wikileaks internet sitesinde yayımlanan ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarına göre, ABD'nin eski İslamabad Büyükelçisi Anne Patterson'un, ABD'nin Pakistan ve Afganistan Özel Temsilcisi Richard Holbrooke'a verdiği brifingde, Pakistan'ın büyük sorunlarla karşı karşıya bulunduğu fakat hükümetin bu sorunlar karşısında başarısız olduğu belirtilmiş. Holbrooke'un, 4 Şubat 2009'da İslamabad ziyareti sırasında Büyükelçi Patterson tarafından verilen brifingde, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari'nin ülkenin sorunlarına karşı kör olduğu ve Pakistan'ın Taliban ve El Kaide terör örgütlerine karşı mücadelede silah sıkıntısı çektiği ifade edilmiş. Brifingde, devlet kurumların zayıf ve sorunları çözmede yetersiz kaldığı, hükümetin ve devlet kurumlarının güçlendirilmesinin gerekliliği istenmiş. Ülkenin, terör, doğal afetler, yoksulluk, işsizlik, enerji yetersizliği ve yolsuzluk gibi devasa sorunlarla karşı karşı olduğunun altının çizildiği brifingde, Pakistan halkının acılarının gidermek için uluslararası yardımların gerektiğine vurgu yapılmış. Brifingde ayrıca, Pakistan medyasının ve sivil toplum örgütlerinin günden güne güç kazandığı da belirtilmiş. -RASMUSSEN'DEN RUSYA'YA GÜVENCE- NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Wikileaks internet sitesinde yayımlanan ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarında NATO'nun Rus tehdidine karşı Polonya ve Baltık ülkelerini korumak için soğuk savaş sonrasında ilk kez gizli harekat planları hazırladığının iddia edilmesi üzerine açıklama isteyen Moskova yönetimine, "Ne Rusya'yı NATO'ya tehdit olarak değerlendiriyoruz ne de NATO Rusya'ya tehdittir" güvencesi verdi. AB savunma bakanlarının toplantısına katılan Rasmussen, basına yaptığı açıklamada, NATO'nun son Lizbon Zirvesi'nde varılan anlaşma uyarınca Avrupa'ya füze savunma sisteminde Rusya ile nasıl işbirliği yapılacağı konusunda çalışmaya ve Afganistan'daki NATO güçlerine Rusya üzerinden ikmaline izin verilen ilave ekipmanların nakliyesine başladıklarını söyledi. Rasmussen, "İlişkimizi ilerletmek ve Lizbon'daki müspet ortaklık ruhunu koruyup sürdürmek istiyoruz" dedi. Wikileaks belgelerinde, NATO'da görüş ayrılıkları nedeniyle konsey yerine üst düzey askeri yetkililerce kararlaştırılan Dokuz Tümen Planı çerçevesinde Rusya'nın Polonya ile Estonya, Letonya ve Litvanya'ya saldırması halinde devreye girecek Amerikan, İngiliz, Alman ve Polonya tümenlerinin belirlendiği ve bu çerçevede gelecek yıl tatbikat yapılacağı iddia edilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafların ortaklığı ilerletmeyi tartıştığı bir dönemde ortaya çıkan sözkonusu planın NATO'nun samimiyeti konusunda şüphe uyandırdığını söylemişti. Lavrov, "NATO bir taraftan ortaklık konusunda bizimle anlaşma arayışındayken diğer taraftan (bize karşı kendisini) savunması gerektiği kararını alıyor. NATO ne zaman daha samimi olacak?" şekline konuşmuştu.