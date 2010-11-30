-WIKILEAKS FRANSA'YA YÖNTEM DEĞİŞTİRTECEK PARİS (A.A) - 30.11.2010 - WikiLeaks internet sitesi, sızan ABD diplomatlarının gizli yazışmalarını yayımlamayı sürdürürken, Fransız hükümetinin bundan sonra diplomatik yazışmalarını gönderme yöntemini değiştireceği bildirildi. Hükümet sözcüsü Francois Baroin, bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, ülkesinin bu tür belgeleri gönderme yöntemini değiştireceğini kaydetti, ancak ayrıntı vermedi. Braoin, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin bakanlara, WikiLeaks'in belgeleri yayımlamasını "büyük sorumsuzluk" olduğunu söylediğini aktardı. Sözcü ayrıca, Fransız hükümetinin konuyla ilgili ABD ile temas halinde olduğunu belirtti. WikiLeaks hafta sonunda, ABD diplomatlarının gizli yazışmalarıyla ilgili 250 bini aşkın belgeyi yayımlamaya başlamıştı.