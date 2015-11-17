T24 LogoT24 Logo
Dünya

WikiLeaks: Engelliler için oluşturulan fonun parası ABD Savunma Bakanlığı'na aktarıldı

Wikileaks, Bush ve Obama dönemlerinde yapıldığı iddia edilen yolsuzluğa ilişkin 30 sayfalık ses kaydı yayımladı

17 Kasım 2015 18:48

Jullian Assange’ın kurduğu WikiLeaks internet istesi, ABD Başkanları George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde Beyaz Saray yetkililerinin de karıştığı iddia edilen milyarlarca dolarlık yolsuzlukla ilgili yeni belgeleri yayınladı.

Sputnik’in haberine göre; WikiLekas’in yayınladığı 30 sayfalık ses kayıtlarına göre, Bush ve Obama tarafından atanan hükümet yetkililerinin, engellilerin istihdamına destek amacıyla oluşturulan bir fondan yasadışı yollarla para aldığı ortaya çıktı.

Belgelere göre, hükümet için çalışan engellilere yardım amacıyla halkın vergileriyle oluşturulan yıllık 3 milyar dolar değerindeki AbilityOne fonunun yılda 2,3 milyar dolarlık bölümü, ABD Savunma Bakanlığı’na ve hükümetle bağlantılı bazı büyük şirketlere aktarıldı.

 

Temmuz’da da bazı iddialar gündeme gelmişti

 

Kâr amacı gütmeyen SourceAmerica kurumunun yürüttüğü programa göre, paranın çalışanlarının en az yüzde 75’inin engellilerden oluştuğu şirketlere verilmesi gerekiyordu. Temmuz ayında da söz konusu fonun yeterli sayıda engelli personelin çalışmadığı şirketlere aktarıldığı yönündeki eleştiriler gündeme gelmişti.

WikiLeaks’in açıkladığı belgeler, milyarlarca dolar değerindeki büyük bölümünün Savunma Bakanlığı ile Boeing ve Lockheed Martin gibi şirketlere aktarıldığını ortaya koyuyor.

ABD’de engelli istihdamı için çalışan en büyük örgüt olan SourceAmerica sözcüsü Nancyellen Gentile ise, iddiaları reddederek bu haberleri ‘karalama kampanyasının bir parçası’ olarak niteledi.

 

 

ETİKETLER

wikileaksabdsavunma bakanıfonengellibushobama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24