WikiLeaks: Engelliler için oluşturulan fonun parası ABD Savunma Bakanlığı'na aktarıldı

Jullian Assange’ın kurduğu WikiLeaks internet istesi, ABD Başkanları George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde Beyaz Saray yetkililerinin de karıştığı iddia edilen milyarlarca dolarlık yolsuzlukla ilgili yeni belgeleri yayınladı.

Sputnik’in haberine göre; WikiLekas’in yayınladığı 30 sayfalık ses kayıtlarına göre, Bush ve Obama tarafından atanan hükümet yetkililerinin, engellilerin istihdamına destek amacıyla oluşturulan bir fondan yasadışı yollarla para aldığı ortaya çıktı.

Belgelere göre, hükümet için çalışan engellilere yardım amacıyla halkın vergileriyle oluşturulan yıllık 3 milyar dolar değerindeki AbilityOne fonunun yılda 2,3 milyar dolarlık bölümü, ABD Savunma Bakanlığı’na ve hükümetle bağlantılı bazı büyük şirketlere aktarıldı.

Temmuz’da da bazı iddialar gündeme gelmişti

Kâr amacı gütmeyen SourceAmerica kurumunun yürüttüğü programa göre, paranın çalışanlarının en az yüzde 75’inin engellilerden oluştuğu şirketlere verilmesi gerekiyordu. Temmuz ayında da söz konusu fonun yeterli sayıda engelli personelin çalışmadığı şirketlere aktarıldığı yönündeki eleştiriler gündeme gelmişti.

WikiLeaks’in açıkladığı belgeler, milyarlarca dolar değerindeki büyük bölümünün Savunma Bakanlığı ile Boeing ve Lockheed Martin gibi şirketlere aktarıldığını ortaya koyuyor.

ABD’de engelli istihdamı için çalışan en büyük örgüt olan SourceAmerica sözcüsü Nancyellen Gentile ise, iddiaları reddederek bu haberleri ‘karalama kampanyasının bir parçası’ olarak niteledi.