Wikileaks: Elimizdeki tüm belgeler internete sızdı

T24 - Wikileaks, yakın zamanda yayımlanan grupla ilgili bir kitaptak bir kısım yüzünden ellerindeki tüm ABD diplomatik belgelerinin erişilebilir hale geldiğini ve internete yayıldığını duyurdu.



Wikileaks'in internet sitesinde bugün yayımlanan makalede, güvenlik açığının ortaya çıkmasının sorumlusunun, bu yıl içinde yayımladığı "Inside Julian Assange's War Against Secrecy" (Julian Assange'ın Gizliliğe Karşı Savaşının İç Yüzü) isimli kitapta internetteki dosyaların okunmasını sağlayan şifreyi ifşa eden Guardian gazetesinin araştırmacı habercisi David Leigh olduğu iddia edildi.



Kitabın ilgili bölümü çeşitli internet sitelerinde de yer aldı.



Guardian gazetesi ve Leigh ise yaptıkları açıklamada, olayın meydana gelmesinde hatalarının bulunduğu iddiasını reddetti.

Leiht: Bizimle ilgisi yok



Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Leigh, Wikileaks tarafından kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları “vakti boşa harcayan saçmalık” olarak niteledi.



Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın 2010 yılının Temmuz ayında ABD’nin gizli diplomatik yazışmalarına erişebilmesine imkan sağlamak için kendisine bir şifre verdiğini belirten Leigh, Assange'ın buna karşın kendisine, erişimi sağladığı internet sayfasının birkaç saat içinde kapanacağı konusunda güvence verdiğini belirtti.



Wikileaks'in, bu yıl içinde kendi kitabında erişim şifresini ifşa etmekle suçladığı Leigh, “Kitabımızda çok sonra yayımladığımız şey eskimiş ve zararsızdı. Dosyanın bulunduğu erişim adresini açıklamadık. Her halükarda Assange bu internet sayfasının artık mevcut olmadığını söylemişti. Ben bir kişinin, Wikileaks'te çalışan veya eskiden Wikileaks'te çalışmış birisi sayfanın nerede bulunduğunu ve dosyanın adının ne olduğunu söylemeden bu sayfayı nasıl bulabileceğini anlamadım” diye konuştu.

Guardian: Belgeler zaten internetteydi



Guardian gazetesinde konuya ilişkin yayımlanan bir haberde de belgelerin ham halinin zaten internette dolaştığı belirtildi.



Öte yandan birçok twitter kullanıcısı, redakte edilmemiş belgelerin kopyalarına sahip olduklarını öne sürdü. AP de konuyla ilgili haberinde internette dolaşan belgelerin orijinal olduğunu doğruladı.



Leigh'in açıklamalarının ardından Wikileaks'in twitter sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada Leigh'in geçmişte söylediği sözlerden birinin yalan olduğu ve “sürekli yalanlarının” birbirini takip edeceği iddia edildi.



Wikileaks'in açıklamasında ayrıca siteyi takip eden 1 milyon kadar kişiden, daha sonra şifresinin verileceği söylenen kodlanmış geniş bir dosyayı internetten indirmeleri istendi.

Wikileaks twitter'da anket başlattı



Wikileaks daha sonra twitter üzerinden bir anket başlatarak takipçilerine “Sizce bütün belgeleri en kısa süre içinde olduğu gibi yayınlamalı mıyız?” diye sordu. Wikileaks’in anketten çıkan sonuca göre hareket edeceği belirtildi.



Wikileaks internet sitesi, ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarında adı geçen kişilere yönelik olası saldırıları önlemek amacıyla yazışmaları redakte ederek açıklıyordu.



ABD'li yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda redakte edilmemiş belgelerin açıklanmasının muhbirler, eylemciler ve belgelerde adı geçen diğer kişiler için ciddi sonuçlar doğurma potansiyeli taşıdığı uyarısında bulunmuşlardı.



