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Dünya

WİKİLEAKS DÜNYA DİPLOMASİSİNE ZARAR VERDİ STOCKHOLM (A.A)

29 Kasım 2010 13:39

-WİKİLEAKS DÜNYA DİPLOMASİSİNE ZARAR VERDİ STOCKHOLM (A.A) - 29.11.2010 - İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Wikileaks internet sitesinde gizli Amerikan diplomatik yazışmalarının yayımlanmasına tepki göstererek, belgelerin yayınlanmasıyla birlikte dünyada diplomasinin de tehlikeye gireceğini söyledi. Belgelerin yayımlanmasının ardından İsveç radyosuna konuşan Bildt, bu şekilde dünyanın daha az güvenilir hale geleceğini savundu. Bu durumun uluslararası diploması için iyi olmadığının altını çizen Bildt, ''Bundan sonra ABD ile yürütülecek diplomatik görüşmelerde gösterilecek cesarette de azalma yaşanabilir. Belgelerin yayımlanması ABD diplomasisi ile birlikte bütün dünya diplomasisine zarar vermiş oldu'' diye konuştu.  Carl Bildt ayrıca, belgeler yayımlanmadan önce ABD Dışişleri Bakanlığının İsveç Dışişleri Bakanlığı ile görüştüğünü doğruladı.

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