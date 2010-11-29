T24- 2.7 milyon gizli belgeyi yayımlamaya başlayan internet portalı WikiLeaks, çökertildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, açıklayacağı yeni belgeler öncesi Wikileaks'in internet sitesinin çökertildiğini bildirdiğini kaydetti. Wikileaks'ın twitter'daki takipçilerine mesajı ise şöyle...

BBC, Wikileaks'in sosyal iletişim ağı Twitter'daki mesajında, ''Şu anda sitemizin servisi saldırı altında'' yazdığını belirtti.

Wikileaks bugün açıklayacağı yeni gizli belgelerin, Afganistan ve Irak'la ilgili açıkladığı belgelerden daha kapsamlı ve büyük olacağını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise yeni belgelerin birçok masum kişinin hayatını riske atabileceği uyarısında bulunmuştu.