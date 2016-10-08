Wikileaks, Clinton belgelerini yayımladı

Wikileaks, Demokrat başkan adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın seçim kampanyasını yürüten ekibin başındaki John Podesta'ya ait 2 bin 60 elektronik postayı yayınladı.

NTV'de yer alan habere göre, Wikileaks, ilk bölümü 2 bin 60 elektronik postadan oluşan "Podesta sızıntısının" 2008-2016 yıllarındaki yazışmaları kapsadığını ve devamının geleceğini açıkladı.



Özellikle Demokratların başkan adayı Clinton'ın, Dışişleri Bakanlığından ayrıldıktan sonra Wall Street şirketlerine ücret karşılığı yaptığı konuşmaların metinlerinin de sızdırılan belgeler arasında olduğu bildirildi.



Belgelerde Clinton'ın, Wall Street şirketlerine 2013-2014 yıllarında yaptığı konuşmalardan toplam 21,6 milyon dolar kazandığı bilgisinin de yer aldığı kaydedildi.



Podesta'ya gelen binlerce elektronik posta arasında Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkeyle ilgili dış politika analizleri dahil çok sayıda yazışma bulunuyor.



Clinton ailesine oldukça yakın olduğu bilinen Podesta, 1998-2001 yıllarında Bill Clinton'ın özel kalem müdürü olarak çalışmıştı.



Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, bu haftadan itibaren yeni belgeler yayınlayacaklarını, bunların Google ve ABD'deki seçim kampanyasının yanı sıra savaşlar, silah satışları ve petrol endüstrisi gibi konuları içereceğini söylemişti.



Ayrıca ABD'nin, Demokrat Partinin kurumsal ve seçim kampanyası hesaplarına siber saldırı düzenlenmesiyle ilgili olarak Rusya'yı ilk kez "resmen" suçlamasından saatler sonra yeni Wikileaks belgelerinin yayınlanması da dikkat çekti.



İlk kez geçen haziran ayında Demokrat Parti yönetimi tarafından gündeme getirilen siber saldırı konusu, arkasında Rusya'nın olup olmadığı tartışmasıyla uzun süre Amerikan kamuoyunun gündeminde kalmıştı. Hillary Clinton, temmuz ayı sonunda açık olarak Rusya'yı suçlamış, Moskova yönetimi ise suçlamaları reddetmişti.