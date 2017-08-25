WikiLeaks, CIA’in biyometrik verileri nasıl topladığını açığa çıkardı

WikiLeaks’in yeni yayınladığı belgeler, ABD’nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi kuruluşlarının irtibat bürolarına, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından yürütülen siber operasyonu ortaya çıkardı.

Sputnik’te yer alan iddialara göre CIA, söz konusu kuruluşların biyometrik sistemlerinden veri toplayabilmek amacıyla, gizlice ExpressLane isimli bir araç kullandı. Dünyadaki irtibat servisleri için biyometrik koleksiyon sistemi sağlayan CIA’in Teknik Hizmetler Ofisi’nin yeterli olmadığı ya da çalışmıyor olabileceği ileri sürüldü.

Yazılımın 'sürüm yükseltme' görüntüsü altında çalıştığı, bu nedenle de irtibat bürosu çalışanlarının programı tespit edemedikleri kaydedildi.

WikiLeaks, konuya ilişkin ilk belgeleri Mart ayında, Vault 7 projesi kapsamında yayınlamıştı. Bu kapsamda, toplamda 8 bin 761 belge kamuya ifşa edilmişti.