Wikileaks: CIA Frankfurt'tan siber saldırılar düzenledi

Wikileaks, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in internet casusluk faaliyetlerinde kullandığı metotları ifşa ettiğini iddia ettiği 8 bin dolayında doküman yayımladı.

Amerikan dış istihbaratının siber casusluk çalışmalarında kullandığı yöntemleri açığa çıkaran belgelerde akıllı telefon, internetli televizyon ve bilgisayarlar şifrelerinin nasıl kırılıp bu aletlerin dinlemede kullanılabileceğinin tarif edildiği kayıtlar da bulunuyor. Wikileaks'in yayımladığı belgeler CIA'nın dinleme faaliyetlerinde kullandığı merkezlerden birinin Frankfurt'ta bulunduğuna dair iddialar içeriyor.

Amerikan dış istihbarat servisi Wikileaks belgeleriyle ilgili açıklama yapmayı reddetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın sözcüsü Sean Spicer de konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

"CIA NSA'den daha faal"

Wikileaks'in basına yaptığı açıklamada dinleme faaliyetlerinde Frankfurt'un önemli rol oynadığı ve Frankfurt'taki Amerikan Konsolosluğu'nda görevli hackerlerin Avrupa, Yakın Doğu ve Afrika'daki hedeflere siber saldırı yaptıkları öne sürüldü. Organizasyon CIA'nın siber casusluk faaliyetleriyle ilgili belgelerin internete aktarılan Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA belgelerinden çok daha fazla olduğuna dikkat çekti. CIA'nın siber casusluk faaliyetlerini gizlice genişlettiği, kendi bünyesinde ikinci bir NSA kurduğu ve aradaki farkın CIA faaliyetlerinin çok daha az denetlenebilmesi olduğu da açıklamada yer aldı.

Wikileaks'ın kurucusu Julien Assange Amerikan dış istihbaratının siber silahlarla bilgi toplama stratejisinin zayıf noktalarına dikkat çekerek, siber silahların yayılma tehlikesinin yüksek olduğunu söyledi. Wikileaks'ten yapılan açıklamada amaçlarının Amerikan dış istihbarat servisinin faaliyetleri hakkında farkındalık yaratmak olduğunu duyurdu.

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DW, dpa/AG, BÖ