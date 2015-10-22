Wikileaks, CIA Direktörüne ait olduğu iddia edilen belgeleri paylaştı

İnternet sitesi Wikileaks, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan'ın kişisel e-postaları olduğu belirtilen 6 belge yayımladı. Brennan tarafından yazıldığı iddia edilen bir notta, "ABD'nin, Tahran'da kim iktidarda ise onunla çalışmaktan başka seçeneği yoktur” ifadesi yer alıyor. CIA bir açıklama yaparak, bu belgeleri yayımlamanın suç olduğunu söyledi.

2007 ve 2008 yılına ait belgelerin, ABD'nin dış politikasını protesto etmek amacıyla Brennan'ın e-postalarını ele geçirdiğini New York Post gazetesine anlatan bir lise öğrencisinden alınmış olduğu düşünülüyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; e-postalarda, Brennan'ın bir güvenlik soruşturması başvurusu ile eşinin sosyal güvenlik numarası ve daha önce CIA'de beraber çalıştığı iş arkadaşlarından bazılarının isimleri de yer alıyor. Belgelerde istihbaratın geleceği, İran ile ilgili bir not, CIA sorgulama teknikleri üzerine Cumhuriyetçi bir meclis üyesinden gelen mektup ve John Brennan'ın daha önce çalıştığı özel firma hakkında bilgi notları da bulunuyor.

ABD'de 2008 yılında yapılan Başkanlık seçimlerinden önce Beyaz Saray'a gelecek Başkan'a ithafen yazıldığı söylenen bilgi notunda da CIA yöneticisi, İran ile nükleer konularda pragmatik bir yöntem önerisinde bulunarak "ödül ve ceza" yaklaşımını tavsiye ediyor. Notta, "ABD'nin Tahran'da kim iktidarda ise onunla çalışmaktan başka seçeneği yoktur. İran'ın kendi politik ve ekonomik çıkarları ise ABD ve Batı ile düşmanca olmayan ilişkilerine bağlıdır" ifadeleri yer alıyor.

Aynı bilgi notunda müstakbel Başkan'a İran'a karşı söylemini yumuşak tutmasını tavsiye ediliyor. Brennan, "İran açmazı" başlıklı belgede, eski Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın İran ile müzakere yürütmesini öneriyor. Brennan'ın bu konuda önerdiği diğer isimler ise eski Başkan Yardımcısı Al Gore, eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Bill Clinton'ın ulusal güvenlik danışmanı Tony Lake, eski Başkanlardan Gerald Ford ve George W. Bush'un ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Brent Scowcroft bulunuyor. John Brennan, aynı metni aynı başlıkla 2008'de akademik bir dergide yayımlamıştı.

Brennan, önceki Başkan George W. Bush'u ise İran'ı "gereksiz yere şeytan ekseni" olarak nitelendirmesinden dolayı güçlü bir şekilde kınıyor. ABD'nin Tahran yönetimi ile doğrudan diyalog kurarak "realist ve ölçülebilir adımlar" atılıp atılmadığına bakması gerektiğini belirten Brennan, İran'a ekonomik yaptırımlar konusunda ise spesifik ifadeler kullanmıyor.

Yayımlanan belgeler arasında terör zanlılarına "sert sorgulama teknikleri" uygulanması konusunu içeren bir hükümet mektubu da bulunuyor. CIA'in sert sorgulama tekniklerini "iyi istihbarat sağladığı" gerekçesiyle savunduğu bilinen Brennan, daha sonra Obama'nın bu yöntemleri yasaklamasına da destek vermişti.

Wikileaks'in ifşa ettiği belgelerde yer alan bazı cümlelerin yarım bırakılmış olması, metinlerin henüz taslak aşamasında kaldığı şeklinde değerlendirildi.

CIA: Bu belgeleri yayınlamak suç

Belgelerle ilgili CIA'den yapılan açıklamada ise bunları yayınlamanın suç olduğu ifade edildi ve "Brennan'ın ailesi bu olayda kurbandır. Herhangi bir kişinin başına gelebilecek bu saldırı kınanmalıdır. Bu belgelerde şu ana kadar gizli bir dosya yer almamaktadır" yorumu yapıldı.

Açıklanan belgelerin Brennan'ın Beyaz Saray'da işe başladığı 2009 yılı öncesine dayandığı ve içinde "hassas" bilgilerin yer almadığı kaydedildi.

Brennan'ın kişisel e-posta hesabını ele geçirdiği iddia edilen adı açıklanmayan bir genç, geçen hafta New York Post muhabirine, kendisini "Müslüman olmayan Amerikalı bir lise öğrencisi" olarak tanıtmıştı. Liseli genç, kendisini harekete geçiren şeylerin "ABD'nin dış politikasına olan karşıtlığı ve Filistin davasına destek vermek" olduğunu söylemişti. İnternet korsanı, Twitter hesabından "Bunu kişisel tatmin için yapmıyoruz. Bunu Filistin'de her gün masum insanlar öldürüldüğü için yapıyoruz" mesajını paylaşmıştı.

Wikileaks internet sitesinde, 2013 yılının mart ayında CIA'in başına getirilen John Brennan'ın kişisel e-posta hesabında yer alan başka belgelerin de yayımlanacağı ifade edildi ancak buna ilişkin bir zaman belirtilmedi.

Brennan CIA Direktörü olmadan önce Barack Obama'nın iç güvenlik ve terörle mücadele konularında danışmanlığını yapıyordu.