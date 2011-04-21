Wikileaks belgesine göre Sikorski çok daha önce kazanmıştı!

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Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin bugün yaptığı toplantıda, 109 helikopter üretimini kapsayan genel maksat helikopter ihalesini, Amerikan Sikorsky firmasının kazandığı açıklandı. HAS Parti lideri Numan Kurtulmuş, WikiLeaks belgelerinde yayımlanan Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül'ün ABD Savunma Bakanı Robert Gates görüşme kriptolarını hatırlatarak Gönül'ün firmayı, "Sikorsky’nin ihaleyi kazanmak için iyi bir şansa sahip" sözleriyle övdüğünü söyledi."Sayın Gönül’ün ihalenin tamamlanmasından çok önce, 6 Şubat 2010’da, ABD Savunma Bakanı Robert Gates ile yaptığı görüşmede dile getirdiği bu sözler, tarafımızca “ihsas-ı rey” olarak yorumlanmıştı" diyen Kurtulmuş, Gönül'ün daha sonra yaptığı açıklamada sözkonusu görüşmede firma yetkilerinin bulunmadığını ifade etttiğini ancak "Sikorsky’nin ihaleyi kazanmak için iyi bir şansa sahip” var cümlesine açıklık getiremediğini vurguladı.Kurtulmuş şöyle devam etti:"Herhangi bir demokratik ülkede milyarlarca dolarlık bir ihalenin sonuçlanmasından çok önce alıcı tarafın satıcı tarafa net bir şekilde kendi görüşünü ifade etmesi kelimenin en hafif anlamıyla siyasi bir skandal olarak nitelendirilir. Böylesi bir skandala karışanların derhal istifa etmeleri söz konusu demokratik ülkelerin kamuoylarınca beklenir. Maalesef bu konuyu dile getirmemizin üzerinden geçen süre zarfında hükümetin konuyu geçiştirmeye çalıştığını sayın bakanın da ısrarla istifa müessesinden uzak durduğunu gördük. Bugün ortaya çıkan netice göstermiş olduğumuz tepkinin haklılığını ortaya koymaktadır."İşte 6 Şubat 2010 tarihli Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile Savunma Bakanı Robert Gates görüşme tutanağının bir bölümü:“17. paragraf: Gönül’le yaptığı görüşme sırasında Savunma Bakanı, halen açık olan ihalelerde Amerikan firmalarını seçmesi durumunda Türkiye’nin hem askeri yeteneklerini geliştirme, hem de ekonomik fayda sağlama fırsatlarına sahip olduğunu dile getirdi. Evvela, Türkiye’de üretilen ve Türkiye tarafından satın alınan her bir helikopter için, Sikorsky firması Türkiye tarafından ihraç edilmek üzere ikinci bir helikopter üretmeyi garanti etmeye hazırdır. Savunma Bakanı, çağdaş teçhizat sağlamanın yanı sıra, bu teklifin Türkiye’ye yüz milyonlarca dolar ihracat geliri kazandıracağını açıkladı.Gönül, Sikorsky’nin kendisine, ABD’den sonra en büyük Sikorsky tüketicisinin Türkiye olduğunu söylediğini Türkiye’nin zaten 70 Sea Hawk helikopteri (Boeing’ten de 14 ağır nakliye helikopteri (CH-47)) satın aldığını söyledi. Yeni proje için ihale iki yıldır devam etmekte ve Sikorsky ve İtalyan firması son aşamaya kalmıştır. Gönül, Sikorsky’nin kazanmak için iyi bir şansa sahip olduğuna inanmaktadır.”