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Dünya

WikiLeaks belgerli: Operasyonları ABD yaptı, Yemen üstlendi

Yemen Devlet Başkanı "Size, terörizm için açık geçit verdim. Bu nedenle ben sorumlu değilim" dedi.

04 Aralık 2010 02:00

 T24- Guardian ve The New York Times gazetelerinin, Wikileaks tarafından yayımlanan belgelere dayanarak verdiği haberlere göre, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 2009 yılı Eylül ayında ABD Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı olan John Brennan'a, "Size, terörizm için açık geçit verdim. Bu nedenle ben sorumlu değilim" dedi.


Belgelerde, Salih'in geçen yıl Aralık ayında, Yemen'de El Kaide'ye yönelik Amerikan kruz füzesi saldırılarının, Amerikan istihbarat yetkililerinin desteğiyle Yemen silahlı kuvvetlerinin işi olduğu konusunda halkına yalan söylediğini kabul ettiği belirtildi.

Salih'in, 2 Ocakta da dönemin ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General David Petraeus'a, "Bombaların, sizin değil bizim olduğunu söylemeye devam edeceğiz" dediği savunuldu.


Petraeus'un Salih'e, Obama'nın, uydular veya uçaklardan gelen istihbaratı kullanan Amerikan kara birliklerinin, terörle mücadele operasyonlarına yardım etmek için Yemen'de üslenmesine izin vereceğini iletmek için Sana'da olduğu yazıldı.

Öte yandan, Amerikan güçlerine hava operasyonlarında açık geçit veren Salih'in, kara birlikleri önerisini, Amerikan askerlerinin kayıp vermesiyle ilgili endişeler nedeniyle geri çevirdiği belirtildi.

Salih'in bu operasyonlarda, hedefi şaşırabilen gemiden gönderilen kruz füzeleri yerine uçaktan atılan hassas-güdümlü bombaları tercih ettiği iddia edildi.

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