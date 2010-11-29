-WIKILEAKS BELGELERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA WASHINGTON (A.A) - 29.11.2010 - ABD Başsavcısı Eric Holder, Wikileaks internet sitesi tarafından yayımlanan belgelerle ilgili olarak ''etkin ve devam eden bir cezai soruşturmanın'' mevcut olduğunu söyledi. Holder, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, belgelerin yayımlanmasıyla ilgili olarak cezai soruşturmanın yürütüldüğünü belirterek, sorumlu bulunanların aleyhinde dava açılacağını söyledi. Beyaz Saray da hükümete bağlı dairelere, gizli belgelerle ilgili prosedürleri sıkılaştırmaları talimatını verdi. Bütçe ve Yönetim Bürosundan verilen talimatta, yeni prosedürlerin, ''kullanıcıların, işlerini etkili biçimde yapmaları için gereken bilgiden daha fazlasına erişmemelerini, aynı zamanda, gizli hükümet talimatlarının kullanımı konusundaki kısıtlamaların uygulanmasını ve medyanın yeterliliklerinin kaldırılmasını sağlayacağı'' bildirildi.