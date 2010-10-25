-WIKILEAKS BELGELERİYLE İLGİLİ BM'YE ÇAĞRI TEL AVİV (A.A) - 25.10.2010 - İsrail Parlamentosunun (Knesset) sağ partilerinden Ulusal Birlik Milletvekili Michael Ben Ari, Wikileaks tarafından yayımlanan ve ABD askerlerinin Irak'ta uyguladığı kötü muamele, işkence ve yargısız infazlarını ortaya koyan belgelerden hareketle ilgili ABD liderleri hakkında uluslararası yakalanma emri çıkarılması çağrısında bulundu. Ben Ari, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a yolladığı resmi şikayet mektubunda, geçen Cuma günü yayımlanan Irak belgelerine göre, "Irak'ta savaş suçu işlemekle" suçladığı ABD liderlerinin, tüm bunlardan sorumlu tutulmaları gerektiğini savundu. Ben Ari, İsrail basınına yansıyan mektubunda, "Dünya, geçtiğimiz günlerde Irak'ta işkencenin ve savaş suçlularının ayrıntılarını gözler önüne seren haberlerden şoke oldu. Birleşmiş Milletleri, özellikle gerçekleri saklama yönündeki gayretleri nedeniyle ABD'nin tavırlarını kınamaya çağırıyorum" ifadesini kullandı. Ben Ari, "İsrail ne zaman bir teröristi öldürse veya kendini savunmak için bir harekete kalkışsa" Amerikalıların "açıklama" istediklerini ve sıkça da İsrail'i kınadıklarını belirttiği mektubunda, "Bizim hayatları kurtarmak için kurulmuş askeri kontrol noktalarımızın hesabını tutuyorlar. Eğer Filistinli teröristler için insan hakları istiyorlarsa bizim de zavallı Irak halkı için insani haklar istemememiz için bir neden yok" görüşünü dile getirdi. Soruşturma başlatılıncaya kadar Amerikan liderleri hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılmasını talep eden İsrailli Milletvekili, "Batı'nın ikiyüzlülüğünü ortaya koymamız gerekiyor. Tüm dünya, suçluların kim olduğunu anlamalıdır" dedi. Wikileaks adlı internet sitesine sızdırılan ve askerlerce yazılan yaklaşık 400 bin gizli ABD askeri belgesinde, "Iraklı asker ve polislerin Iraklı tutuklulara uyguladığı birçok işkence vakaları bulunduğunu, Irak devletinin izin verdiği bu işkenceden ABD'nin haberi olduğu, ancak askerlerine buna müdahale etmemeleri emrini verdiğini" açıklanmıştı.