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Dünya

Wikileaks belgelerini sızdırmakla suçlanan Manning'e 35 yıl hapis

Manning, aralarında casusluk ve hırsızlık da olmak üzere yaprgılandığı tüm suçlardan 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu

21 Ağustos 2013 20:46

Wikileaks belegelerini sızdığı gerekçesi ile yargılanan ABD'li Er Bradley Manning, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Ordusu'nda görevli olduğu yıllarda Irak ve Afganistan savaşı hakkındaki gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırdığı suçlamasıyla yargılanan Er Bradley Manning, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD tarihinin en büyük gizli belge sızıntısına sebep olmakla suçlanan Manning, geçtiğimiz ay 20 ayrı suçtan yargılandığı davada tekrar mahkemeye çıkarılmıştı.

Manning, aralarında casusluk ve hırsızlık da olmak üzere yaprgılandığı tüm suçlardan 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Savcılar ise Manning'in en fazla 60 yıl hapse mahkum edilmesi talebinde bulunmuştu.

Askeri mahkemenin yargıcı Denise Lind, Manning'in ordudan atılacağını ve bu şekilde hapis cezasından düşülebileceğini belirtti.

Lind, Manning'in cezasının bugüne kadar hapiste geçirdiği süre kadar düşeceğini, bu sürenin de en az 112 gün olduğunu belirtti.

 

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