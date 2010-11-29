Wikileaks belgelerini anlama kılavuzu



T24- Wikileaks belgelerini The Guardian, New York Times, El Pais ve Le Monde ile birlikte yayınlayan Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesi Spiegel-Online okurlarına, açıklanan belgelerin gerçekliğini ve belgelere ilişkin teknik bilgileri kavramakta yardımcı olacak bir örnek grafik hazırladı. Yayınlanan belgelerden biri üstünde yer alan açıklayıcı bilgiler geri kalan tüm belgeler için de kullanılabiliyor.

250 bin belgenin ayıklanıp, önemli ve ilginç olanlarının kamuoyuna sunulması zahmetli bir uğraş. O yüzden bugün ilk ağızda derlenen bilgiler ve notlar medyada yer alıyor. Ancaık önümüzdeki günlerde önem taşıyan belgelerin orijanalleri ile birlikte yayınlanması bekleniyor. Bugün yayınladığımız grafik T24 okurlarının önümüzdeki günlerde yayınlanacak belgeleri değerlendirmesinde kolaylık sağlayacak bir anahtar niteliğinde.

Alman Der Spiegel’in hazırladığı örnek grafik şöyle:



