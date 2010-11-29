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Dünya

Wikileaks belgelerini anlama kılavuzu

Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesi Spiegel-Online okurlarına, belgelere ilişkin teknik bilgileri kavramakta yardımcı olacak bir grafik hazırladı.

29 Kasım 2010 02:00


T24- Wikileaks belgelerini The Guardian, New York Times, El Pais ve Le Monde ile birlikte yayınlayan Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesi Spiegel-Online okurlarına, açıklanan belgelerin gerçekliğini ve belgelere ilişkin teknik bilgileri  kavramakta yardımcı olacak bir örnek grafik hazırladı. Yayınlanan belgelerden biri üstünde yer alan açıklayıcı bilgiler geri kalan tüm belgeler için de kullanılabiliyor.

250 bin belgenin ayıklanıp, önemli ve ilginç olanlarının kamuoyuna sunulması zahmetli bir uğraş. O yüzden bugün ilk ağızda derlenen bilgiler ve notlar medyada yer alıyor. Ancaık önümüzdeki günlerde önem taşıyan belgelerin orijanalleri ile birlikte yayınlanması bekleniyor. Bugün yayınladığımız grafik T24 okurlarının  önümüzdeki günlerde yayınlanacak belgeleri değerlendirmesinde  kolaylık sağlayacak bir anahtar niteliğinde.

Alman Der Spiegel’in hazırladığı örnek grafik şöyle:

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