WikiLeaks belgelerine göre yolsuzlukla suçlanan bakanlar

T24- Wikileaks'in yayımladığı belgelerde AKP'li 2 bakanın rüşvet aldığı iddiaları yer aldı. ABD Ankara Büyükelçiliği kaynaklı 04ANKARA7211 kodlu belgede eski İçişleri Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu ile eski Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen'in adları en çok yolsuzluğa karışan bakanlar olarak öne sürüldü. Eski AKP İstanbul İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da rüşvete karışanlar arasında olduğu iddia edidi.







Eski İçişleri Bakanı AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu









Eski Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı AKP Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen









Eski AKP İstanbul İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsviçre'de 8 ayrı hesabı olduğu iddiasının yer aldığı gizli belgenin 22. maddesinde yolsuzluğa en çok karışan bakanların İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve AKP eski İstanbul İl Başkanı Mehmet Müezzinoğlu olduğu iddia edildi.



İki bakanın yolsuzlukla suçlandığı belgenin detayları:

KONU: İktidardaki iki yılın ardından Erdoğan ve AK Parti: Kendilerine, Türkiye'ye ve Avrupa'ya hakim olmaya çalışıyor



Özet: Şu anda yaşayabilir bir alternatif olmaması ve siyaset sahnesine hakim olan hantallık nedeniyle Başbakan Erdoğan ve partisi Ak Parti iktidara güçlü bir şekilde hakim olmuş görünüyor. Yine de açık bir toplumun temel ilkelerini başarılı bir şekilde kucaklamak, AB uyumunu devam ettirmek ve ABD'nin temel çıkarlarıyla uyumlu dış politika uygulamak istiyorlarsa Erdoğan ve partisinin önünde devasa zorluklar bulunuyor.

Sözkonusu bakanlarla ilgili bölüm şöyle:





AKP liderliği ve yönetimi hakkındaki sorular



Üçüncü konu ise yolsuzluk. AKP, yolsuzluğu ortadan kaldırma sözü vererek iktidara geldi. AKP, yolsuzluğu ortadan kaldıracağını söyleyerek iktidara geldi. Ancak, AKP içinden giderek daha fazla sayıda kişi vize bakanların akrabaları arasında hem ulusal hem bölgesel hem de yerel düzeyde çıkar çatışmalarının ya da ciddi yolsuzlukların olduğunu söylüyor. İki kontağımızdan Erdoğan'ın İsviçre bankalarında sekiz hesabının olduğunu öğrendik. Erdoğan'ın zenginliğinin kaynağı için oğlunun düğününde takılan takılarını göstermesi ve bir Türk işadamının sadece fedakarlık amacıyla çocuklarının okul masraflarını karşıladığı yönündeki açıklamaları yavan kalıyor.



Bize verilen bilgilere göre yolsuzluğa bulaştıkları bilinen isimler arasında İçişleri Bakanı Abdullah Aksu, Dış Ticaret Bakanı Kürşad Tüzmen ve AKP İstanbul İl Başkanı Müezzinoğlu yer alıyor...





Aynı isimler farklı belgelerde geçiyor





8 Haziran 2005 tarih ve 05ANKARA3199 nolu belgede de Abdülkadir Aksu ve Kürşad Tüzmen ismi ile birlikte Zeki Ergezen’in de adı geçiyor. Aksu ve Ergezen adlarının begelerde geçtiği bölümler şöyle:



…İkincisi ise Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezer. İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'ya yakınlığıyla bilinen ve Gül ile de sıkı bağları olduğu belirtilen Ergezer, 'gavurlar' sözüyle tepki çekmişti. Yolsuzluk iddialarıyla da suçlanan Ergezer, Erdoğan'ın sözünü verdiği 15 bin kilometre uzunluğunda bölünmüş yol sözünü de yerine getirememişti. Ergezer'in, Fethullah Gülen'in önemli takipçilerinden Galip Demirel'in kızı Güldal Akşit'le de yakınlığı bulunuyor…



…Aksu'nun Kürt'leri kayırması, eroin ticaretiyle ilişkisi olduğu iddiaları, genç kızlara olan bilinen ilgisi ve oğlunun mafya ile bağlantıları Kabine içinde onu zayıf halka haline getiriyordu. Erdoğan, devlet kurumlarının bu zayıf noktaları her an kullanabileceğini biliyordu…



…Eski bir aşırı milliyetçi ve MHP'li olan Tüzmen, Irak'la gıda karşılığı, petrol işlerine karıştı ve birçok kaynak tarafından her türlü rüşvete açık bir insan olarak tanımlanıyor…



