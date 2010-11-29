-WİKİLEAKS BELGELERİNE GÖRE ERDOĞAN "MÜKEMMELLİYETÇİ" ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Dünya çapında olay yaratan Wikileaks'in açıkladığı bazı belgelerde Başbakanlık'tan üst düzey bir yetkilinin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliği hakkında bilgi aktararak, Erdoğan'ın "mükemmelliyetçi, işkolik, adil ve merhametli bir kalbe sahip olduğunu" belirttiği kaydediliyor. Wikileaks'de yayımlanan 26 Temmuz 2007 tarihli, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği belgesinde Başbakanlık'tan "üst düzey bir yetkiliye" dayandırılarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a dair görüşlere yer verildi. Söz konusu üst düzey Başbakanlık yetkilisinin "içerden birisi (insider)" olarak nitelendirildiği belgede, Başbakan Erdoğan çevresindekilerin iyiliğini isteyen, "mükemmelliyetçi bir işkolik" olarak tanımlandı. Belgede şunlar belirtildi: "İçerdekine göre patronu Erdoğan, çok demokratik, ancak genel tanımlaması daha çok, nüfuzundakileri katı otokratik kurallara göre yöneten cömert ve baskın bir figür olduğu yönünde." Belgede bu görüşlerin tek bir kişinin izlenimleri olduğu belirtildi ve bu kişinin Başbakan Erdoğan ile yakın bir mesai içinde olduğuna dikkat çekildi. Üst düzey yetkilinin Başbakan Erdoğan'ın kişisel tarzına ilişkin görüşlerini aktardığı ifade edilerek, Erdoğan'ın gerek kendisinden gerekse çevresindekilerden mükemmel iş beklediği, hatta mükemmel işleri bile daha da geliştirmek için yollar yarattığı belirtiliyor. İşkolik olarak tanımlanan Erdoğan için 3 günlük tatil süresinin bile uzun olduğu, çevresindeki personelin aynı tempoda çalıştığı belirtiliyor. Belgede daha sonra şu ifadeler yer alıyor: "Başbakanı iyi tanırsanız, bizim temas kurduğumuz kişinin de bize söylediği gibi çok inatçı olduğunu anlarsınız. Aklı birşeye takıldığı zaman, hatta birşeye inandığı zaman onu hiçbir şey vazgeçiremez. Erdoğan çok kararlı bir kişi. Ayrıca yabancı liderler de dahil insan insana iletişimde çok yetenekli ve etkili birisi. (İçerdeki yetkili) örnek olarak Başkan (George) Bush ile uzun toplantısını ve hatta buz gibi (Rusya Başbakanı Vladimir) Putin'in Erdoğan'ı kucakladığını hatırlattı." Belgede Başbakan Erdoğan'ın çalışanları ile ilişkilerinde adil bir insan olduğu da belirtilerek, personelini desteklediği ve ihtiyaçlarına karşı ilgili olduğu kaydedildi. Söz konusu belgede "(İçerdeki yetkili) Erdoğan'ın merhametli bir kalbi olduğunu ve çalışanlarında muazzam bir sadakate neden olduğunu belirtiyor" denilerek, Başbakan Erdoğan zırhlı arabasında kilitli kaldığı zaman camı balyozla kırarak Erdoğan'ı kurtaran, ancak hayatını da tehlikeye atan koruması Halit'i, bu hatasına rağmen işinde tuttuğu, basında pek çok haber çıkmasına rağmen Halit'in bu hatalı davranışını kendisine yönelik bir sadakat ve sevgi olarak değerlendirdiği bildiriliyor. Wikileaks'e göre, "İçerdeki yetkili" Başbakan Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, Erdoğan'ın gayet iyi olduğunu belirtiyor.