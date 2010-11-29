-WIKILEAKS BELGELERİNE AZERBAYCAN'DAN YALANLAMA BAKÜ (A.A) -29.11.2010 - Wikileaks'in yayımladığı gizli belgeler arasında yer alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı William Burns arasında geçen görüşmeyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürü Novruz Memmedov, görüşmelere kendisinin de katıldığını ve bu görüşmede üçüncü ülkeler ya da şahıslar hakkında konuşulmadığını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürü Memmedov, Azerbaycan'ın haber sitesi APA'ya yaptığı açıklamada, Wikileaks'in yayımladığı gizli belgelerin gerçeği yansıtmadığını, Aliyev ve Burns'un, Ermenistan-Azerbaycan, Yukarı Karabağ sorunlarının çözümü konularıyla Azerbaycan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesini ele aldıklarını belirtti. Memmedov, Wikileaks'in yayımladığı gizli belgelerde iddia edildiği gibi üçüncü ülkeler veya şahıslar hakkında konuşulmadığını kaydetti. Yapılan yayınların bazı güçler tarafından maksatlı çıkarıldığını ifade eden Memmedov, Azerbaycan'ın komşu ülkelerle ilişkilerinin belli olduğunu ve bunu tasdik etmenin bir gereği olmadığını ifade etti. Azerbaycan ile Türkiye arasında son 10 yılda büyük anlaşmalar yapıldığını hatırlatan Memmedov, bu anlaşmaların hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Aliyev'in büyük katkılarının olduğunu söyledi. Belgelerin yayımlanması tarihinin de ilginç olduğunu belirten Memmedov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 1-2 Aralıkta düzenlenecek olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvesi öncesi belgelerin yayımlanmasının uluslararası toplumda soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti. -KREMLİN'DEN TEPKİ Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in basın Sözcüsü Natalya Timakova, Wikileaks belgelerinde Rusya ile ilgili bilgilerin yayımlanmasını yorumlamaya gerek bile duymadıklarını, Başbakan Vladimir Putin ve Medvedev için yapılan "Batman ve Yardımcısı Robin" ifadelerinin uydurulmuş Holywood kahramanları olduğunu söyledi. Timakova, yaptığı kısa açıklamada, "Wikileaks sitesinde ve bazı gazetelerde yayımlanan makalelerde ilginç ve yoruma değer bir şey yok. Uydurulmuş Holywood kahramanlarını yorumlamaya gerek duymuyoruz" dedi. Putin'in Sözcüsü Dimitriy Peskov da gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, belgeleri yorumlamak için henüz erken olduğunu belirterek, "Şimdilik net bir şey söylemek mümkün değil. İlk önce hangi İngilizce kelimenin kullanıldığına bakmak lazım. ikincisi hangi seviyedeki memur veya siyasetçilerin hangi belgelerde yorumda bulunduğunu görmek lazım. Daha da önemlisi Putin hakkında konuşuyorlar mı, onu araştırmak lazım" diye konuştu. -AHMEDİNEJAD: BELGELER İLİŞKİLERİMİZİ ETKİLEMEYECEK İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, düzenlediği basın toplantısında, bazı Arap ülkelerinin ABD'den, nükleer programına son vermesi için İran'a hava saldırısı düzenlemesini istediği şeklinde bilgiler içeren belgelerin "fesat karıştırmaya" yönelik olduğunu belirterek, "Bu belgelere hiç değer vermiyoruz" dedi. Bunların hukuki bir değeri olmadığını söyleyen Ahmedinejad, "İran ve bölge ülkeleri dosttur. Bu tür arabozuculukların ülkeler arasındaki ilişkiler üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır" diye konuştu. Bilgilerin sızdırıldığını düşünmediklerini belirten Ahmedinejad, bunun İran ve Arap komşularının arasını bozmak için ABD tarafından "organize edilen" bir girişim olduğunu savundu. Dünyadaki ABD büyükelçiliklerinden gönderilen 250 binden fazla mesajda yer alan bilgilerin aktarıldığı belgelere göre, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın da aralarında bulunduğu bazı Arap liderleri, ABD'den İran'a, nükleer programına son vermesi için hava saldırısında bulunmasını istemişti. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen ve İranlı bir nükleer bilimcinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bombalı saldırılara da değinen Ahmedinejad, saldırıyla ilgili olarak ABD ve batılı hükümetleri suçladı. Ahmedinejad, cinayetin arkasında "hiç şüphesiz Siyonist rejimin ve batılı hükümetlerin eli var" ifadesini kullandı.