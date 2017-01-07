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Dünya

WikiLeaks belgelerinden: ABD Esad'ı müzakereye zorlamak için IŞİD'e göz yummuş

WikiLeaks, ABD Dışişleri Bakanı Kerry’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayımladı

07 Ocak 2017 18:16

Washington’ın Suriye’de Esad yönetimini dize getirmek adına IŞİD’e göz yumduğu iddiası gündemi sarstı. WikiLeaks, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayımladı. Dışişleri Bakanı’nın geçen eylül ayında Suriyeli muhaliflerle yaptığı bir toplantıda kaydedilen ve daha önce bir kısmı yayımlanan kayıtta, Kerry’nin "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı müzakereye zorlamak için IŞİD’in güçlenişini uzaktan izledikleri” itirafında bulunduğu belirtiliyor.

Rusya’yı düşünmemişler

Kerry toplantıda, Suriye’ye askeri müdahale için Obama’yı zorladığını ancak başarısız olduğunu savunuyor. IŞİD’in büyüyüp güçlenmesini uzaktan izlediklerini, bunu da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı müzakereye zorlamak için yaptıklarını anlatıyor. Kerry’nin ancak Esad’ın Rusya’dan destek alacağını hesaplayamadıkları ifadesi de dikkat çekiyor.

"Obama desteklemedi"

New York Times gazetesi de aynı toplantıya ilişkin kayıtların bir bölümünü geçen eylül sonu yayımlamıştı. O dönem basına yansıyan haberlere göre, kayıtta Kerry’nin görüşmede Suriye’de Esad yönetimine karşı askeri müdahalede bulunulması noktasında yönetim tarafından yeterince destek görmediğinden şikâyet ettiği ortaya çıkmıştı. Kayıtların, Kerry’nin BM Genel Kurulu toplantıları için New York’ta bulunduğu sırada bir grup muhalifle bir araya gelmesi sırasında olduğu iddialar arasındaydı.

"En iyisi Esad’lı seçim"

Kerry’nin toplantıda “Obama yönetimi içerisinde Suriye’de askeri güç kullanılması için sadece 3-4 kişi destek verdi, ben tartışmayı kaybettim” ifadesini kullandığı da savunulmuştu. Muhaliflere de en iyi çözümün Esad’lı çözüme gidilmesi olduğunu söylediği basına yansımıştı. New York Times’ın haberinde, bu çıkışa muhaliflerden sert tepki geldiğine de dikkat çekilmişti.

Öte yandan Kerry, bir nevi veda konuşması olan önceki gün düzenlenen basın toplantısında istihbarat örgütlerinin ABD seçimlerine Rus hükümetine bağlı hackerların siber saldırıları ile ilgili değerlendirmelerine katıldığını söyledi.

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WashingtonSuriyeABD Dışişleri BakanıJohn KerryBeşar Esad

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