Wikileaks belgeleri yayımladı

T24- ABD'nin başını ağrıtan WikiLeaks, Amerikan Dışişleri'nden sızdırdığı belgeleri açıklamaya başladı. Belgelerde Suudi Kralı'nın ABD'den İran'a saldırmasını istediği, üst düzey bir Ürdünlü yetkilinin ABD'nin İran'ı bombalamasını istediği ve Amerika'nın Güney Kore ile Kuzey Kore'yi yıkma planları yaptığı iddiaları yer alıyor.

Açıklanan belgeler değişik gizlilik derecesinde olup Amerikalılar dışında yabancılar tarafından görülmesi kesinlikle yasak olan belgeler.

ABD büyükleçilikleri tarafından Washington'a gönderilen belgelerin 11 bini gizli ibaresi taşırken, 9 bini yabancılar tarafından görülemez ibaresi taşıyor.

En çok telgraf gönderen büyükleçiliklerin başında Ankara, Bağdat, Amman, Kuveyt ve Tokyo büyükleçilikleri geliyor.

New York Times gazetesi, WikiLeaks'in sızdırdığı "gizli devlet" belgelerini yayınlayan ilk kuruluş oldu.

WikiLeaks belgelerinde, Suudi Arabistanlı bazı mali kaynaklar terör örgütlerini besleyen kaynak olarak gösteriliyor.

Birçok liderin gizli bilgilerinin yer aldığı belgelerde, Çin hükümetinin bilgisayar sabotajlarıyla ABD'yi hedef aldığı kaydediliyor.

WikiLeaks'de, nükleer silah sahiplerinin geliştirdiği programlar da yer alıyor.

Belgelerden başlıklar:

-Suudi Kralı ABD'nin İran'a saldırmasını istedi.

-Üst düzey bir Ürdünlü yetkili ABD'nin İran'ı bombalamısın istedi.

-Bahreyn de ABD'den İran'ın nükleer programına son vermesini istedi.

-Amerika, Güney Kore ile kuzey Kore'yi yıkma planları yaptı.

- Arap liderleri özel konuşmalarda ABD'nin İran'a hava saldırısı düzenlemesini istedi.

- ABD'li yetkililer büyükelçilerini BM lideri Ban Ki Moon ile ilgili bilgi toplayıp BM yönetimi aleyhinde casusuluk yapmakla görevlendirildi.







-İsrail İran'da rejim değişikliği istiyor. İsrail bu değişikliğin öğrencilerin demokrasi hareketleri ve Azeri, Kürt ve Baloçlar gibi etnik gruplar sayesinde olabileceğine inanıyor.







-Belgelerde, ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in, İran'a saldırılması durumunda bu ülkenin atom bombası programının 1 ila 3 yıl geciktirileceği düşüncesinde olduğu da ifade edildi.







ABD uyarmıştı





ABD Dışişleri Bakanlığı hukuk danışmanı Harold Koh, sitenin sahibi Julian Assange'ye bir mektup göndererek, belgelerin yayımlanmasının "çok sayıda masum kişinin hayatını tehlikeye atacağını" söyledi.

Mektubunda belgelerin yayımlanmasının mevcut askeri operasyonları ve ülkeler arasındaki işbirliğini de tehlikeye atacağını belirten Koh, bu belgelerin Amerikan yasalarının ihlal edilerek ele geçirildiğini, doğuracağı ağır sonuçların da dikkate alınmadığını kaydetti.

Koh, WikiLeaks'den belgeleri yayımlamamasını, bunları Amerikan hükümetine geri vermesini ve kopyalarını yok etmesini istedi.

Bu arada Koh, WikiLeaks'in yaklaşık 250 bin belgeyi New York Times ve İngiltere'nin Guardian gazetelerinin yanı sıra Alman Der Spiegel dergisine verdiği duyumunu aldıklarını söyledi.

Belgelerin Fransa'daki Le Monde ve İspanya'daki El Pais gazetelerine de verildiği kaydedildi.

Haberlere göre belgelerde, Amerikan yönetiminin Irak'ta PKK'ya yardım ettiği, Türkiye'deki Iraklıların da, Irak'ta El Kaide'ye yakın gruplara silah gönderdiği bilgileri var.

Amerikan Dışişleri'nin, aralarında İngiltere, İsrail ve Avustralya'nın olduğu bazı ülkelere, iddialara dair "brifing" verdiğini kaydediliyor.

Sitenin sahibi Julien Assange, Washington'ın suçlamaları karşısında, Amerikan Dışişleri'ne bir mektup yazdı. Belgelerle, kimin hayatının tehlikeye atılacağını sordu.

Assange'ın, yayımlanacak belgelerde bazı editoryal değişiklikleri kabul edebileceği öne sürüldü. Ancak Amerikan Dışişleri, "Yasadışı yöntemlerle sızdırılan belgeler konusunda pazarlık yapmayız" açıklamasında bulundu.





