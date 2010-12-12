-WIKILEAKS BELGELERİ VATİKAN'I KIZDIRDI VATİKAN (A.A) - 12.12.2010 - Vatikan, ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmalarıyla ilgili gizli belgelerin Wikileaks tarafından yayımlanmasına ve söz konusu belgelerin içeriğine tepki gösterdi. Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, "çok sayıda özel ve gizli belgenin yayımlanması da bunun sebep olabileceği hadiseler de son derece vahim" olarak nitelendirildi. Açıklamada, Vatikan'a ilişkin değerlendirmelerin doğru olarak kabul edilemeyeceği belirtildi ve isim vermeden Amerikalı diplomatlara işaret edilerek, "Raporlar onları kaleme alan kişilerin anlayış ve görüşlerini yansıtmaktadır. Bunlar Vatikan'ın düşüncesini ortaya koyan belgeler biçiminde değerlendirilemezler. Aynı şey (Vatikan yetkililerine atfen yapılan) alıntılar için de geçerlidir. Dolayısıyla bu belgeler konusunda temkinli olmak kaçınılmaz" ifadeleri kullanıldı. Vatikan'ın resmi yayın organı L'Osservatore Romano'da Roma Katolik Kilisesi'nin üst düzey yetkililerinin görüş ve tutumlarını konu alan Wikileaks belgelerine ve de Vatikan tarafından yapılan yazılı açıklamaya hiç değinmemesi de dikkati çekti. L'Osservatore Romano konuyu tümüyle görmezlikten gelirken İtalya'daki bazı gazeteler, Vatikan'ın Amerikalı diplomatik yetkililere bilgi sızdırmış olan kilise yetkilileri hakkında şimdiden soruşturma başlatmış olabileceğini ileri sürdü. İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan Wikileaks belgelerinde, Papa 16. Benediktus'un Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasını istemediği ifadesi yer almış, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Tarcisio Bertone hakkında "İngilizce bilmeyen bir taşralı", ayrıca "tamam efendimci bir adam" (yes man) nitelemeleri de kullanılmıştı.