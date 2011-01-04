WikiLeaks belgeleri: İsrail savaş hazırlığında

T24- Wikileaks’in yayımladığı ABD büyükelçiliklerine ait 15 Kasım 2009 tarihli bir kriptoda, İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi’nin ABD’li politikacı Demokrat Partili Kongre üyesi Ike Skelton'a büyük bir savaş hazırlığında olduklarını söylediği ortaya çıktı.





Pazar günü yayımlanan belgeye göre, Aşkenazi, ABD Kongresi’ndeki bir politikacıya, Ortadoğu’da büyük bir savaşa hazırlandığını belirtti. Savaş hazırlıklarının muhtemelen Hamas veya Hizbullah’a karşı yapıldığı belirtilen belgede, Aşkenazi, “İsrail ordusunu geniş çaplı bir savaş için hazırlıyorum. Çünkü büyük ölçekli bir çatışmayı küçük bir harekata dönüştürmek, bunun tersini yapmaktan daha kolay” dedi.



Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği'nden 15 Kasım 2009’da gönderilen kriptonun içeriğiyle ilgili haberler ilk olarak, Norveç’in Aftenposten gazetesinde yer aldı. Söz konusu gazete, Wikileaks’in elindeki ABD büyükelçiliklerine ait 251 bin 187 kriptoya erişebildiğini açıklamış ve Wikileaks içinde sızıntı olduğu şüpheleri doğmuştu.



Hizbullah'ın füze tehdidi



Belgede, Aşkenazi’nin konuştuğu ABD’li politikacının Demokrat Partili Kongre üyesi Ike Skelton olduğu belirtiliyor. Aşkenazi, Skelton’a, “İsrail’in karşısındaki füze tehdidi her zamankinden daha ciddi. Bu yüzden füze savunmasına bu kadar önem veriyoruz” dedi.



Aşkenazi, İran’ın elinde menzili İsrail’i kapsayan 300 kadar Şahap füzesi olduğuna dikkat çekti ve bir saldırı olasılığında, önlem alabilmek için sadece 10 veya 12 dakikaları bulunacağını belirtti.



Buna rağmen, Aşkenazi, en büyük tehdidin Gazze’nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas ve Lübnan’da siyasi gücü elinde bulunduran Hizbullah olduğunu ifade etti.



Belgeye göre, Hizbullah’ın, İsrail’in içlerine ulaşabilen 40 bin civarında füzeye sahip olduğu belirtiliyor.



ABD’li uzmanlar ise militan örgütün 50 bin füzelik bir cephaneliğe sahip olduğunu tahmin ediyor.



Bir diğer hedef hamas



2006 yılında Hizbullah ve İsrail arasında yaşanan İkinci Lübnan Savaşı’nda, çoğunluğu sivillerden oluşan 1,200 Lübnanlı hayatını kaybetti. İsrail cephesinde ise çoğu asker 160 kişi öldü.



Aşkenazi, 27 Aralık 2008’de Gazze’ye yönelik başlatılan “Dökme Kurşun Operasyonu”ndan yaklaşık bir yıl sonra yaptığı açıklamalarda, “İsrail aynı zamanda Gazze’yi yöneten Hamas ile de çatışma halinde” ifadesini kullanıyor.



Aşkenazi, “Hamas’ın İsrail’in en yoğun nüfusa sahip şehri Tel Aviv’i bombalama olasılığı olabilir” diyor.



18 Ocak 2009’da sona eren Dökme Kurşun Opreasyonu’nda, çoğunluğu sivil 1,400 Filistinli öldü. İsrail ise 10’u asker 13 zayiat verdi. İsrail, operasyonu Gazze Şeridi’nden sınır ötesine fırlatılan füzelere misilleme olarak başlatmıştı.



Gazze Şeridi’ndeki harekatın ardından, İsrail sivilleri riske attığı yönünde uluslararası kamuoyunun ağır eleştirisine maruz kalmıştı.



Buna rağmen, sızdırılan belgede Aşkenazi’nin, “İsrail’in bir dahaki sefer yoğun nüfus içeren bölgelerde hiçbir kısıtlamayı dikkate almayacağını” ifade ettiği ve ordunun hiçbir zaman sivilleri bilerek hedef almadığı konusunda ısrar ettiği belirtiliyor.



AFP'nin "Israel preparing for ’large scale war’ in Middle East: cable" başlıklı haberinden derlenmiştir.