-WIKILEAKS BELGELERİ ARTIK DAILY TELEGRAPH'TA LONDRA (A.A) - 06.02.2011 - Wikileaks'in yayımladığı gizli ABD diplomatik yazışmaları ile ayrıntılarına, İngiltere'de Guardian gazetesi yerine Daily Telegraph gazetesi yer vermeye başladı. Dünyadaki bazı önde gelen basın kuruluşlarıyla eşzamanlı olarak Wikileaks'te çıkan belgeleri yayımlayan Guardian gazetesi, artık bunları detaylı olarak aktarmıyor. İngiliz basını, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, Guardian'a kızdığı için belgelerin artık Daily Telegraph'da yayımlanmaya başladığını bildiriyor. Wikileaks'in şimdiye kadar yayımladığı belgelere ulaşma linki halen Guardian'ın internet sitesinde dursa da artık yeni belge ve bilgilere Daily Telegraph üzerinden daha detaylı bir şekilde ulaşılıyor. Guardian'ın İsveç'in Assange hakkındaki tecavüz iddialarının polis tutanaklarını yayımlaması ve gazetenin yazarlarının Assange'la ilgili bir kitap çıkarmasının, bu değişikliğe neden olduğu kaydediliyor. "Inside Julian Assange's War on Secrecy" adlı kitapta, Assange'ın Amerikan ajanlarından kaçmak için yaşlı kadın kılığına girdiği bilgisine yer verilmişti. Assange daha önce, Guardian'ı, hakkındaki suçlamaları yayımlarken seçici olmakla suçlamış ve "Kriptolara uyguladıkları kötü redaksiyon dolayısıyla bize sonsuz üzüntü verdiler" demişti. -ASSANGE YARIN HAKİM ÖNÜNDE- Bu arada Assange, yarın İsveç'e iadesinin görüşüleceği dava nedeniyle tekrar hakim önüne çıkacak. İngiltere'nin başkenti Londra'nın güney doğusundaki Woolwich Ceza Mahkemesinde yapılacak duruşmada, Assange'ın avukatlarının, müvekkillerinin İsveç'e iadesini önlemek için deliller sunması bekleniyor. İsveç, Assange'ı iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini talep ediyor. Assange iddiaları redderken, avukatları ve destekçileri İsveç'in suçlamalarının "siyasi" olduğunu ve Wikileaks'in ABD'nin gizli belgelerini yayımlamasından ayrı düşünülemeyeceğini savunuyor. Mahkemeye gelişini kolaylaştırabilmek için Julian Assange'ın, bu akşamı Suffolk yerine bağımsız gazeteciliği savunan Londra'nın merkezindeki Frontline Kulübü'nde geçirmesi bekleniyor. Julian Assange, 16 Aralık 2010'dan bu yana, Frontline Kulübü'nün kurucusu ve arkadaşı Vaughan Smith'in İngiltere'nin doğusunda bulunan Suffolk'daki malikanesinde kalıyor. Ayak bileğine kaçmaması için elektronik kelepçe takılan, ayrıca her gün karakola giderek bildirimde bulunan Assange, günün belli saatlerinde sokağa çıkamıyor.