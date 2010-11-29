-WIKILEAKS BELGELERİ AÇIKLANIYOR WASHINGTON (A.A) - 28.11.2010 - WikiLeaks internet sitesi, ABD'nin karşı çıkmasına rağmen yeni belgeleri çeşitli yayın organları aracılığıyla yayımladı. Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı Pentagon, WikiLeaks'i şiddetle kınayarak, bunun ülkeler arası hassas dengeleri bozabileceği, hatta insanların hayatını tehlikeye sokabileceğini bildirdi. ABD yönetimi, ''internet denetiminin mutlaka sıkı bir şekilde yapılacağını' da duyurdu. Ancak Le Monde, El Pais, Der Spiegel, Guardian ve ilk öncü olarak New York Times WikiLeaks'ı yayına koydu. Bugün yayımlanan belgelerde, ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in, İran'a saldırılması durumunda bu ülkenin atom bombası programının 1 ila 3 yıl geciktirileceği düşüncesinde olduğu da ifade edildi.