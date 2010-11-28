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Dünya

WIKILEAKS: BELGELER TÜM ÖNEMLİ KONULARI İÇERİYOR AMMAN (A.A)

28 Kasım 2010 19:17

-WIKILEAKS: BELGELER TÜM ÖNEMLİ KONULARI İÇERİYOR AMMAN (A.A) - 28.11.2010 - Wikileaks sitesinin sahibi Julian Assange, açıklayacakları yeni belgelerin "tüm önemli konuları" içerdiğini belirtti. Ürdün'deki gazetecilerle görüntülü konferans yoluyla konuşan Assange, gazetecilerin, bu belgelerin yine Afganistan veya Irak'taki savaşla ilgili olup olmadığına dair soruları üzerine, "açıklamaya hazırlandıkları belgelerin, tüm ülkelerdeki önemli konularla ilgili olduğunu" söyledi. Julian Assange, gazetecilere görüntülü konferans yoluyla seslenme gerekçesini de "CIA peşindeyken Ürdün'ün en güvenli ülke olmadığı" sözleriyle açıkladı. Assenge, açıklamalarını nereden yaptığı konusunda bilgi vermedi.

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