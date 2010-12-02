-WIKILEAKS: BELGE YAYINI YASADIŞI DEĞİL LONDRA (A.A) - 01.12.2010 - ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını yayımlayan Wikileaks sitesinin sözcüsü Kristinn Hrafnsson, yaptıkları çalışmanın yasalara aykırı olmadığını söyledi. Hrafnsson, insanların, yetkililerin nasıl çalıştığını bilme haklarının bulunduğunu, diplomatik yazışmaları açıklamalarının, ülkeler arasındaki ilişkilere zarar vereceğini sanmadıklarını ifade etti. Reuters televziyonuna konuşan Hrafnsson, ''eğer küresel istikrar aldatma ve yalanlara dayalı ise, onun biraz sarsmak da gerekli'' diye konuştu. İzlanda televizyonunun eski muhabirlerinden olan Hrafnsson, ''tüm yazışmaların mümkün olduğunca halka açık olması gerektiğini düşünüyorum. Gizliliği haklı gösterebilecek bazı nedenler olabilir, ama genel anlamda halk için çalışan yetkililerden söz ettiğimiz için, halkın da onların yaptıklarından haberdar olma hakkı var'' dedi. Şeffaflığın sağlıklı bir demokrasinin esası olduğunu kaydeden Hrafnsson, ''sırların olmadığı bir dünya, daha iyi bir dünyadır'' diye konuştu. WikiLeaks'in kurucusu ve eski bir hacker olan Julian Assange bulunduğu yeri gizli tutarken, Hrafnsson, böyle bir kaygısı olmadığını ifade etti. Hrafnsson, ''biz iyi bir şey yapıyoruz, bunu kamu yararı için yapıyoruz. Yaptığımızın tamamen yasal olduğunu düşünüyoruz. İhlal ettiğimiz herhangi bir kanun maddesi olduğuna ilişkin bir bilgi bize gelmedi, dolayısıyla, kanunları ihlal ettiğimizi düşünmüyoruz'' dedi. ABD yazışmalarına ilişkin ellerinde yüzbinlerce belge bulunduğunu kaydeden Hrafnsson, bunların tamamını yayımlamalarının aylar alacağını belirtti.