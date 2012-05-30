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Dünya

Assange İsveç'e iade ediliyor

İngiliz Anayasa Mahkemesi, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın "İsveç'e iade edilebileceği" yönündeki kararı onadı

30 Mayıs 2012 15:54

Assange'ın avukatları, İsveçli savcının müvekkilleriyle ilgili çıkardığı Avrupa genelindeki yakalama emrinin "geçersiz ve uygulanamaz" olduğunu savunmuştu. Avukatları, yakalama emrinin mahkeme ya da hakim tarafından değil, savcı tarafından çıkarıldığına işaret etmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, iade talebinin ve yakalama emrinin "meşru" olduğuna hükmetti.

Londra'daki Yüksek Mahkeme de geçen yıl, İsveç'te iki kadına tecavüz etmekle suçlanan Assange'ın bu ülkeye iadesine ilişkin kararı onamıştı. İngiliz Woolwich Ceza Mahkemesi ise, Assange'ın geçen yılın şubat ayında bu ülkeye iadesine karar vermişti.

Wikileaks'in kurucusu iade kararını, ülkedeki en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.


AİHM'e taşınabilir


İngiliz Anayasa Mahkemesi'nin bugün verdiği karar, Assange'ın İngiltere'deki son yasal seçeneğiydi. Wikileaks'in kurucusunun hakkındaki kararı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıması bekleniyor.

Julian Assange, hakkındaki tecavüz iddialarını reddediyor ve bu suçlamanın 2010 yılında Wikileaks'in ABD Dışişleri Bakanlığına ait gizli yazışmaları yayınlaması üzerine ortaya atıldığını savunuyor.

İngiltere'de yaklaşık bir buçuk yıldır ev hapsinde tutulan Assange'ın avukatları ülkedeki yasal süreçte müvekkillerinin İsveç'e iadesinin, "haksız ve yasa dışı" olacağını, Assange İsveç'e iade edilirse "adil yargılanamayacağını" ve ABD'ye gönderilebileceğini savunmuştu.

(Deutsche Welle Türkçe)

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