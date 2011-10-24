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Dünya

Wikileaks artık gizli belge yayınlamayacak LONDRA (A.A)

24 Ekim 2011 19:52

-Wikileaks artık gizli belge yayınlamayacak LONDRA (A.A) - 24.10.2011 - Kredi kartı şirketlerinin uyguladığı engelleme nedeniyle mali sıkıntıda olan Wikileaks, gizli belgeler yayımlamayı durduracağını açıkladı. Wikileaks'e, Amerikan kredi kartı şirketlerinin uyguladığı engelleme nedeniyle bir süredir bağış yapılamazken, dünyada tartışmalara neden olan internet sayfasının son dönemde mali açıdan zor durumda olduğu basına yansıyordu.  Wikileaks'ten bugün yapılan açıklamada, sayfanın kurtulması için bağış toplanacağı ve bu süre zarfında gizli belgelerin yayımlanmasının durdurulacağı kaydedildi. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kredi kartı şirketlerinin engellemesinin "yasa dışı ve nedensiz" olduğunu savunarak, "Bu saldırı gelirimizin yüzde 95'ini yok etti" dedi. Yayımladığı binlerce ABD Dışişleri Bakanlığı gizli yazışmalarıyla tartışmalara neden olan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange 16 Aralık 2010'dan bu yana İngiltere'nin doğusundaki Suffolk'da ev hapsinde tutuluyor.  40 yaşındaki Assange'ın İsveç'e iade kararını temyize götürdüğü dava süreci Temmuz ayında sona ermişti. Londra'daki Yüksek Mahkemenin temyiz duruşmasına ilişkin kararı bekleniyor. Assange ile ilgili iade kararını temyiz mahkemesi bozmazsa, Wikileaks'in kurucusunun kararı İngiltere'de bir üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ne (Supreme Court) götürmesi öngörülüyor.

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