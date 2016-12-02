Wikileaks Alman Meclisi'nin gizli belgelerini yayımladı

Wikileaks, ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) Almanya'daki faaliyetlerini araştıran Federal Meclis Araştırma Komisyonunun gizli belgelerini yayımladı. Wikileaks'in internet sitesinde ifşa edilen belgelerin, Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) ile NSA arasındaki iş birliği hakkında bilgiler verdiği savunuldu.

YeniŞafak'ta yer alan habere göre, yayımlanan toplam 2 bin 420 belge arasında BND, ülkenin iç istihbarat servisi Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve Almanya Bilgi Teknolojileri Güvenliği Dairesine (BSI) ait yazışmaların da bulunduğu ifade edildi.



Belgelerin, gizli servislerin yöntemlerini ortaya koyduğu ve araştırma komisyonunun çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.



Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonu Başkanı Patrick Sensburg, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, komisyondan binlerce belgenin sızdırıldığını doğrulayarak bunların gizlilik seviyesi düşük Ocak 2015'e kadar olan belgeler olduğunu söyledi.



"Bu, çalışmalarımızı çok engelliyor." diyen Sensburg, bunu yapanların, olayların profesyonelce aydınlatılmasını değil, istikrarsızlaştırma ve şov yapmakla ilgilendiklerini kaydetti.