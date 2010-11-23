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Dünya

Wikileaks ABD'yi fena sarsacak!

Wikileaks, yayınladığı gizli belgelerin 7 katı büyüklüğünde yeni belgeler yayınlayacağını açıkladı...

23 Kasım 2010 02:00

T24 - Wikileaks internet sitesi, daha önce Irak savaşıyla ilgili olarak yayınladığı gizli belgelerin 7 katı büyüklüğünde yeni belgeler yayınlayacağını açıkladı.

Wikileaks, Twitter'da takipçilerine gönderdiği kısa mesajda, Irak savaşıyla ilgili olarak yayınladığı belgelerden 7 kat fazla yeni belge yayınlayacağı haberini verdi. Mesajda, yayınlanacak belgelerin içeriği ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgi verilmedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle: 

Wikileaks, 2006 yılından bu yana diğer dosyalarla birlikte ABD'nin Irak ve Afganistan savaşıyla ilgili sızan gizli yaklaşık 50 bin belgesini yayınladı. 

İnternet sitesi yakın zaman önce ABD ordusunun Afganistan'daki operasyonları sırasında sivil ölümlere yol açan ve kayıtlara geçmeyen olaylarla ilgili çok gizli belgelerin yanı sıra, ABD'nin “terör veya terörist ihraç eden ülke” olarak anılma olasılığıyla ilgili hazırlanan gizli bir CIA raporunu yayımlamıştı.


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