Wikileaks: ABD Türkiye adına gizli casus uçuşları yaptı

T24- İnternet sitesi WikiLeaks'in yayımladığı ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli belgeler, ABD'nin İngiltere'nin protestolarına aldırmayıp Kıbrıs üzerinden Lübnan ve Türkiye hükümetleri adına casus uçuşları yaptığını ve edinilen istihbaratı Türkiye hükümetlerine aktardığını ortaya çıkardı.





ABD casus uçuşlarında Kıbrıs'taki Akrotiri Üssü'nü kullanmış







BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait belgeler, Amerika'nın Kıbrıs'taki İngiliz üssü Akrotiri'yi, gizli casus uçuşları için kullandıklarını gösteriyor.



WikiLeaks'in yayımladığı belgeleri öncelikli ve eş zamanlı olarak okurlarına aktaran basın kuruluşlarından İngiliz Guardian gazetesi, bu gelişmeyi bugün ilk sayfasına taşıdı.

Gazete, Amerikan hükümetinin casus uçuşlardan elde ettiği istihbaratı, Lübnan ve Türkiye hükümetlerine aktardığını bildirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait belgelere bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin casus uçaklarla Türkiye ve Kuzey Irak'ta topladığı istihbarat bilgileri gizlice Türkiye yetkililerine verilmiş ve düzenlenen bir operasyonda kullanılmış.

İstihbarat bilgilerinin militanların izlerinin sürülmesi amacıyla Lübnan yetkililerine verildiği de öne sürülüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Terörle Mücadele Birimi Başkanı Will Jessett, Amerikalı yetkililere gönderdiği mektupta, 'İngiliz üslerinin Lübnan ya da Türkiye hükümetleri adına gizli ya da faaliyetleri muhtemelen tartışmalı uçuşlarda kullanılmasına' yönelik bir uyarıda bulunuyor.

Will Jessett, "İngiltere hükümetinin, bu ülkelerin hükümetlerinin yasadışı faaliyetlerine dolaylı olarak yardım etmediği yolunda tatmin olması bizim için önemlidir" diyor.



'Son belgeler Lübnan'da gerginliği artıracak'







Guardian, U2 uçaklarıyla yapılan ve Hizbullah'ı hedef alan casus uçuşların Lübnan'da gerginliği artıracağı kanısında.



Gazeteye konuşan Londra merkezli düşünce kuruluşu Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı'ndan Nedim Şehadi, ortaya çıkan son bilgilerin 'sansasyonel' olduğunu söylüyor.

Şehadi bu duruma gerek olarak uçuşlara Lübnan hükümetinin değil sadece Lübnan Savunma Bakanlığı'nın onay vermesini gösteriyor.



Kıbrıs üzerinden yapılan casus uçuşlar, Guardian deyimiyle, "Amerika Birleşik Devletleri'yle İngiltere arasındaki askeri ilişkilere yeni bir güvensizlik unsuru ekledi".

Zira Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na ait belgeler, 2008'de İngiltere'de dönemin İşçi Partisi hükümetinin, Kıbrıs üzerinden yapılan casus uçuşları protesto ettiğini gösteriyor.



Zira İngiltere hükümetinin bazı üyeleri, Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA'in olağanüstü nakil uygulaması kapsamındaki uçuşların da Kıbrıs üzerinden yapılmasından ve İngiltere'nin istemeden de olsa işkence suçuna ortak olmasından korktuklarını söylemiş.

Hükümetin bazı üyeleri gizli uçuşların denetlenmesini istemişler.

Guardian, internet sitesi WikiLeaks'in yayımladığı belgelere dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin İngiltere'nin bu yöndeki taleplerini reddettiğini duyuruyor.