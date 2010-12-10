-WIKILEAKS: "SİBER SALDIRILARLA BAĞLANTIMIZ YOK" LONDRA (A.A) - 10.12.2010 - Wikileaks internet sitesi, kendisine hizmetlerini durduran küresel şirketlere bilgisayar korsanlarınca düzenlenen siber saldırılarla bağlantısının olmadığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığına Amerikalı diplomatlar tarafından gönderilen yazışmaları yayımlayan Wikileaks'in internet sitesinde sözcü Kristinn Hrafnsson tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıların, Wikileaks'e yönelik saldırılara kamuoyunun tepkisi olduğu belirtildi. Açıklamada, Wikileaks'e hizmeti durduran şirketlere yönelik siber saldırıların, Wikileaks'e destek için gönüllülerin oluşturduğu Anonim adlı internet grubu tarafından düzenlendiğine inanıldığı kaydedilerek, bu grubun Wikileaks'e bağlı olmadığı, grup üyeleriyle Wikileaks arasında herhangi bir bağlantı da bulunmadığı vurgulandı. Wikileaks, benzer saldırıların, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yazışmalarını yayımlamaya başladığı 28 kasımdan bu yana siteye de yapıldığına dikkati çekti. Wikileaks aleyhinde işlemlerde bulunan firmaları hedef alan ve kendilerine Anonim diyen grubun üyeleri, "İntikam Operasyonu" adını verdikleri kampanyayla Visa ve Mastercard gibi kredi kartı şirketleriyle Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı tutuklayan İsveç hükümetinin internet sitelerini geçici olarak çökertmişti.