T24 LogoT24 Logo
Dünya

WIKILEAKS: "SİBER SALDIRILARLA BAĞLANTIMIZ YOK" LONDRA (A.A)

10 Aralık 2010 14:02

-WIKILEAKS: "SİBER SALDIRILARLA BAĞLANTIMIZ YOK" LONDRA (A.A) - 10.12.2010 - Wikileaks internet sitesi, kendisine hizmetlerini durduran küresel şirketlere bilgisayar korsanlarınca düzenlenen siber saldırılarla bağlantısının olmadığını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığına Amerikalı diplomatlar tarafından gönderilen yazışmaları yayımlayan Wikileaks'in internet sitesinde sözcü Kristinn Hrafnsson tarafından yapılan açıklamada, siber saldırıların, Wikileaks'e yönelik saldırılara kamuoyunun tepkisi olduğu belirtildi. Açıklamada, Wikileaks'e hizmeti durduran şirketlere yönelik siber saldırıların, Wikileaks'e destek için gönüllülerin oluşturduğu Anonim adlı internet grubu tarafından düzenlendiğine inanıldığı kaydedilerek, bu grubun Wikileaks'e bağlı olmadığı, grup üyeleriyle Wikileaks arasında herhangi bir bağlantı da bulunmadığı vurgulandı. Wikileaks, benzer saldırıların, Amerikan Dışişleri Bakanlığı yazışmalarını yayımlamaya başladığı 28 kasımdan bu yana siteye de yapıldığına dikkati çekti. Wikileaks aleyhinde işlemlerde bulunan firmaları hedef alan ve kendilerine Anonim diyen grubun üyeleri, "İntikam Operasyonu" adını verdikleri kampanyayla Visa ve Mastercard gibi kredi kartı şirketleriyle Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ı tutuklayan İsveç hükümetinin internet sitelerini geçici olarak çökertmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24