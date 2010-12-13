-WIKILEAKS "İSİMSİZ" DESTEK ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın internet üzerinden ödeme hizmeti sunan MasterCard ve Visa şirketlerinin ödeme işlemlerini geçici olarak çökertilmesi üzerine Wikileaks destekçisi bilgisayar korsanlarının oluşturduğu grupların başını, "Anonymous" (İsimsiz) çekiyor. İngiliz Guardian gazetesi muhabirinin konuştuğu "İsimsiz" elemanları grubunun çoğunluğu İngiliz ve Amerikalı bilgisayar korsanlarından oluşan 25 kişilik "komuta takımı" var. "İntikam Operasyonu" kapsamındaki siber saldırıları yöneten "İsimsiz" grubundaki şifre korsanları, saldırılarıyla Wikileaks veya Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a olan bağlantıyı kesmeye çalışan tüm şirketleri hedef belirledi. Hatta, Facebook ve Twitter üzerinde hizmet şartlarını ihlal eden hesaplarının kapatılması bile "İsimsiz" grubu bilgisayar korsanlarının İsveç'in adalet sistemine saldırmasının önüne geçemedi. "İsimsiz" grubu, geçen hafta perşembe sabahı PayPal'ın yanı sıra Obama yönetimine Wikileaks sızıntıları nedeniyle eleştiride bulunan eski ABD Başkan Yardımcısı adayı Sarah Palin'in de sitesini çökerttiğini açıkladı. Saldırı cuma bitti. İngiltere'nin Times gazetesine konuşan "İsimsiz" üyelerinden biri, 30 bin bilgisayarın hedef seçilen sitelere saldırı için kullanıma hazır olduğunu belirtmişti. Guardian'ın aktardığına göre "İsimsiz" grubu, internette daha ziyade "hiçbir engel tanımayacak kadar ürkmüş sürü gibi" hareket ediyor, aşılamayacak bir engelle karşılaştığında ise başka hedef seçiyor. IRC sohbet odalarında grubun üyelerini izlemeye çalışan Guardian muhabiri, şunları yazdı: "Bir internet odasında bazen 3 bin kişi vardı. İzlemek çok zor. Gökyüzündeki kuş sürüleri gibi hareket ediyorlar. Hiçbiri öne çıkmak istemiyor. Polis peşine düşer diye değil, grup içinde ön plana çıkanlar eleştirilir korkusuyla."