WikiLeaks kurucusu Assange, cezaevinde evlenmeye hazırlanıyor

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WikiLeaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange, cezaevinde evlenmeye hazırlanıyor. 23 Mart’ta yapılacak törene dört ziyaretçinin katılmasına izin verilecek.

The Guardian’da yer alan habere göre, Julian Assange iltica talebiyle Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde sığındığı dönem avukat Stella Moris ile tanışmıştı. Sığınma döneminde sevgili olan çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Assange, Britanya’daki yüksek güvenlikli hapishanedeki üçüncü yılında Moris ile evlenme kararı aldı.

Moris, hapishane yönetiminden fotoğrafçı alınıp alınamayacağına ilişkin yanıt beklediklerini, törenin ziyaret saatleri içinde gerçekleşeceğini söyledi.

Moris’in törende Vivenne Westwood imzalı bir düğün elbisesi giyeceği belirtildi.

Britanya'da temyiz mahkemesi, geçen hafta ABD'nin Wikileaks kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi kararına yaptığı itirazı kabul etti.