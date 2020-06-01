WikiLeaks’in kurucusu Assange, 'solunum problemi' nedeniyle mahkemeye katılamadı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın solunum problemi yaşadığı gerekçesiyle hapis yattığı Britanya'nın başkenti Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nden görüntülü konferans yoluyla davaya katılamadığı bildirildi.

Assange'ın tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi'nden 'solunum problemleri' nedeniyle görüntülü konferans yoluyla görülen davaya katılamadığı duyuruldu. İngiliz medyası, Assange'in daha önceki duruşmalara da sağlık sorunları nedeniyle katılamadığını bildirdi.

Britanya'daki yargı süreci, Assange'ın casuslukla suçlandığı ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek.

Julian Assange kimdir?

2006'da gizli bilgi ve fotoğrafları yayımlayan Wikileaks'in kurucusu olan Julian Assange, 2010'da ABD askerlerinin Irak'ta bir helikopterden ateş açarak 18 sivili öldürdüklerini gösteren görüntüleri dünyayla paylaştı. Assange, aynı yıl içinde İsveçli savcıların, cinsel saldırı iddialarına ilişkin hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartmasının ardından Britanya'da gözaltına alındı.